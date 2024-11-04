Долар стрімко дешевшає: інвестори готуються до масштабних змін

Долар на початку нового тижня демонструє від'ємну динаміку на ринку. Інвестори зосередили увагу на президентських виборах у США та ще одного фактору впливу.

Останні зміни на ринку валют

У понеділок, 4 листопада, долар США зафіксував спад на ринку. Інвестори готуються до можливого повороту у світовій економіці на цьому тижні, коли американці обирають нового президента у США. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Крім того, на ринок впливають очікування щодо зниження процентних ставок у США. Це може стати проблемою для прибутковості облігацій.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 106,52;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Спершу Індекс долара США втратив 0,1%, опустившись до 103,80. На момент створення цього матеріалу, цей показник коливається на рівні 103,75, впавши на 0,51%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання за день становить 103,63 – 103,97.