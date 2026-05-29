Чи справді долар "відступив" – скільки коштує готівка наприкінці травня

У п'ятницю, 29 травня, офіційний курс долара в Україні становить 44,26 гривні, а євро – 51,43 гривні. Після серії рекордів напередодні ціна валюти в банках та обмінниках дещо змінилася.

Який курс валюти в банках?

Станом на ранок 29 травня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 44 гривні (-1 копійка), а продаж по 44,45 гривні (-4 копійки).

Що з вартістю валюти на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,18 гривні (-2 копійки), а продаж – по 44,21 гривні (-7 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,66 гривні (-19 копійок), а продають – по 44,33 гривні (+6 копійок).

Чи справді гривня сильно девальвувала

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий назвав показовим, що гривня послаблювалася поступово з початку року – попри обстріли енергооб'єктів, зростання витрат бізнесу й подорожчання імпортних товарів.

З січня до кінця травня офіційний курс долара може зрости орієнтовно на 1,6 – 1,8 гривні, тобто майже на 4%.

Навіть якщо американська валюта сягне 44,5 – 45 гривень, тобто додасть від початку року близько 5 – 6,25%, навряд чи це можна буде вважати різким стрибком курсу, особливо з огляду на складні умови, в яких нині працює українська економіка.