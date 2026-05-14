Курс долара в Україні змінився – які ціни виставили обмінники

У четвер, 14 травня, офіційний курс долара в Україні становить 43,96 гривні, а євро – 51,50 гривні. Однак обмінники традиційно пропонують громадянам дещо іншу ціну.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 14 травня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,72 гривні (без змін), а продаж по 44,20 гривні (+1 копійка).

Купівля євро проходить по 51,25 гривні (-15 копійок), а продаж – по 51,95 гривні (без змін).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,90 гривні (-1 копійка), а продаж – по 43,95 гривні (+5 копійок).

Натомість купівля євро проходить по 51,60 гривні (-1 копійка), а продаж – по 51,78 гривні (-1 копійка).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,30 гривні (-16 копійок), а продають – по 43,92 гривні (+3 копійки).

Євро купують по 51,36 гривні (-10 копійок), а продають – по 51,91 гривні (+1 копійка).

Яким буде курс долара у травні?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що протягом останнього місяця весни курс долара в Україні коливатиметься в межах від 43,50 до 44,50 гривні.

Окрім того, експерт пояснив певну закономірність, пов'язану з ситуацією на Близькому Сході. Зростання цін на пальне посилює американську валюту, тоді як їх зниження або стабільність – підтримують євро.

Для українців це означає більш мінливий курс, оскільки кожні 0,01 у співвідношенні цих світових валю можуть додавати або віднімати близько 50 копійок у ціні євро.