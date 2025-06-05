Долар зростає в ціні, але є декілька нюансів

Долар трохи відновив позиції на ринку, але залишається під тиском. На долар наразі впливають фактори, які пов'язані з США.

Курс долара на сьогодні

У четвер, 5 червня, долар США демонструє позитивну динаміку на ринку. Водночас валюта США залишається під тиском, інформує 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Наразі інвестори чекають на нові дані про ринок праці, які можуть вплинути на майбутні рішення Федеральної резервної системи США. Крім того, на валюту тиснуть побоювання щодо стійкості економіки США. Крім того, Дональд Трамп продовжував закликати до зниження відсоткових ставок, хоча посадовці ФРС поки що демонструють обережну позицію на тлі підвищеної невизначеності.

Що таке Індекс долара США (DXY) Це показник, який демонструє співвідношення долара до 6 національних валют ключових торгових партнерів США. До кошика валют входять євро, японська єна, британський фунт, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США наразі торгується на рівні 98,82, згідно з даними MarketWatch. Долар подорожчав на 0,03%. Діапазон індексу за день становить від 98,69 до 98,94.

Ключові коливання Індексу долара США на ринку за 12 місяців: