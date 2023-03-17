Долар втрачає позиції на ринку після важливого рішення влади та банків США

Американський долар слабшає проти кошика з 6 інших валют. Цьому сприяли останні кроки влади та великих банків США. Про останні зміни на ринку валют – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку

У п'ятницю, 17 березня, Індекс долара США впав на 0,20% до 104,21, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 103,90 – 104,44.

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Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років;

Крім того, це найкращий результат за За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 97,68, за даними CNBC.

Долар втрачає позиції на ринку, оскільки банки та влада вжили заходів для пом'якшення тиску на ринку. Відтак це сприяло посилення настроїв щодо ризику, пише CNBC. Нагадаємо, що великі американські банки вклали у First Republic Bank 30 мільярдів доларів. Це необхідно для того, щоб фінансова установа могла уникнути краху, як декілька інших банків у США.