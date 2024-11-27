Чому долар росте в ціні

Долар завершив черговий день на ринку із незначним приростом. На ринок впливали сигнали з США.

Курс долара на сьогодні

Торги у вівторок, 26 листопада, долар США завершив зі зростанням. На валюту впливають сигнали від центрального банку США та заяви Дональда Трампа про тарифи. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Протоколи з засідання на початку місяця дав зрозуміти, що чиновники розділилися в думках щодо того, наскільки потрібно знижувати процентні ставки. Водночас вони погодилися уникати конкретних вказівок щодо того, як буде розвиватися політика в найближчі тижні.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 108,07;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Індекс долара США торгувався на рівні 106,89, зрісши на 0,07%, згідно з даними Yahoo!Finance. Цей показник трохи відійшов від максимуму за 52 тижні, який зафіксували на рівні 108,7.

За місяць долар зріс на 2,52%. Тоді як у річному розрахунку індекс додав в ціні 3,58%. Про це повідомляє Trading Economics.