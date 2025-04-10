Долар США обвалився до багатомісячного мінімуму

Долар посилив втрати на ринку. На валюту тисне відразу кілька факторів, які пов'язані з США.

Чому падає долар сьогодні

У четвер, 10 квітня, долар США знову впав в ціні. Валюта впала до найнижчого рівня за 6 місяців, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics. Долар падає в ціні через декілька факторів.

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По-перше, йдеться про рішення Дональда Трампа щодо тарифів. Президент США заявив, що ставить на паузу мита на імпорт з більшості країн світу терміном на 90 днів на побоювання щодо глобального економічного зростання. Крім того, на долар впливають останні дані по інфляції у США. Індекс споживчих цін зріс на 2,8% в річному розрахунку. Це найповільніші темпи зростання інфляції з березня 2021 року. Через це ослабли побоювання, що тарифна війна завдасть серйозної шкоди економіці США.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Скільки коштує долар США на сьогодні

Індекс долара США торгується на рівні 101,62, впавши на 1,26% під час торгів, за даними MarketWatch. Протягом торгової сесії індекс долара коливається в діапазоні від 101,48 до 103,03.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: