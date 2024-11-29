Долар завершує місяць зі зростанням та спадом одночасно

Долар США наприкінці тижня падає в ціні. Водночас валюта на шляху до істотного зростання за місяць.

Курс долара на сьогодні

У п'ятницю, 29 листопада, долар зафіксував нові втрати на ринку. На ринок впливає те, що напередодні Дня подяки у США торги досить мляві. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ба більше, долар США впав до мінімуму за два тижні. Крім того, валюта фіксує й спад за тиждень загалом. Проте тиждень Індекс долара завершить останній місяць осені – листопад – зі зростанням.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 108,07;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Спершу Індекс долара США подешевшав до 105,61. На момент створення цього матеріалу, цей показник коливається на рівні 105,98, зафіксувавши спад на 0,15%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання за день становить 105,61 – 106,03.

За тиждень долар впав на 1,47%, за даними Market Watch. Тоді як за місяць валюта зросла на 2%. Цьому посприяла перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США.