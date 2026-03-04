Курс в обмінниках злетів: долар і євро дорожчають в Україні

У середу, 4 березня, офіційний курс долара становить 43,45 гривні, тоді як євро – 50,45 гривні. Услід за новим історичним максимумом від Нацбанку обмінники суттєво підняли ціни на американську валюту.

Який курс валют у банках?

Станом на 4 березня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,40 гривні (+28 копійок), а продаж по 43,85 гривні (+28 копійок).

(+28 копійок), а продаж по (+28 копійок). Купівля євро проходить по 50,42 гривні (+12 копійок), а продаж – по 51,05 гривні (+7 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,75 гривні (+45 копійок), а продаж – по 43,90 гривні (+55 копійок).

(+45 копійок), а продаж – по (+55 копійок). Натомість купівля євро проходить по 50,95 гривні (+15 копійок), а продаж – по 51,27 гривні (+23 копійки).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,22 гривні (+24 копійки), а продають – по 43,95 гривні (+28 копійок).

(+24 копійки), а продають – по (+28 копійок). Євро купують по 50,62 гривні (+16 копійок), а продають – по 51,40 гривні (+28 копійок).

Що відбувається з курсом валют?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що протягом першого тижня весни коридори валютних коливань на міжбанку відбудуться в межах 42,5 – 43,5 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро.

Очікується, що співвідношення між купівлею й продажем валюти поступово вирівнюватиметься природним шляхом, однак також рекордні міжнародні резерви дозволяють Нацбанку діяти гнучко, проводячи інтервенції для підтримання курсової рівноваги.

Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозує, що в березні можна очікувати коливання курсу долара в межах 42,75, – 43,75 гривні, а євро – в діапазоні 50,5 – 51,5 гривні.