Стрімке зростання долара США: чи досягнув він рекордного рівня за рік
Долар продовжує зростати проти кошика з 6 валют торгових партнерів США. Чи досяг він рекорду за рік та що впливає на динаміку нацвалюти – читайте у матеріалі 24 каналу.
Індекс долара США продовжує зростати на ринку, хоча з початку дня дещо втратив позиції. Торги тривають цілодобово.
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Актуальні дані щодо Індексу долара
23 серпня Індекс долара США коливається на рівні 108,88, згідно з даними Yahoo!Finance. Це більше ніж днем раніше, але з початку сьогоднішньої торгової сесії цей показник втратив 0,16%. Індекс почав торговий день на рівні 109. Крайні позиції долара США щодо кошика з 6 валют торгових партнерів США:
- максимально Індекс долара підіймався до позначки на рівні 109,29. Це зафіксували у середині липня 2022 року;
- тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 91,78, за даними CNBC.
Водночас WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) на ринку коливається на рівні 108,73, за даними WSJ. З початку дня він втратив 0,29%. Індекс розраховують на основі даних Банку міжнародних розрахунків стосовно загального обсягу торгів іноземною валютою. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:
- за місяць він пішов вгору на 1,41%;
- за останні 3 місяці цей показник зріс на 6,73%;
- з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 13,28%;
- загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 17,03%.
Що відбувається з доларом США
Індекс долара США майже впритул наблизився до максимального рівня за рік. Загалом минулого тижня цей показник пішов вгору на 2,33%, що є найкращим тижневим ралі на ринку з квітня 2022 року.
На цю динаміку впливають експерти з Федерального резерву, які наголошують, що варто зробити ще більше кроків задля того, аби вгамувати рекордну за десятиліття інфляцію, пише US News.
На одній з останніх зустрічей банкірів з Федерального резерву у липні заявили, що вони бачать лише незначні ознаки послаблення інфляції у країні. Згідно з останнім протоколом, темпи підняття базової ставки можуть сповільнитися, але навряд чи йдеться про перехід до зменшення цього показника у 2023 році, The Economic Times.