Стрімке зростання долара США: чи досягнув він рекордного рівня за рік

Долар продовжує зростати проти кошика з 6 валют торгових партнерів США. Чи досяг він рекорду за рік та що впливає на динаміку нацвалюти – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США продовжує зростати на ринку, хоча з початку дня дещо втратив позиції. Торги тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

23 серпня Індекс долара США коливається на рівні 108,88, згідно з даними Yahoo!Finance. Це більше ніж днем раніше, але з початку сьогоднішньої торгової сесії цей показник втратив 0,16%. Індекс почав торговий день на рівні 109. Крайні позиції долара США щодо кошика з 6 валют торгових партнерів США:

максимально Індекс долара підіймався до позначки на рівні 109,29 . Це зафіксували у середині липня 2022 року;

. Це зафіксували у середині липня 2022 року; тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 91,78, за даними CNBC.

Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Водночас WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) на ринку коливається на рівні 108,73, за даними WSJ. З початку дня він втратив 0,29%. Індекс розраховують на основі даних Банку міжнародних розрахунків стосовно загального обсягу торгів іноземною валютою. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:

за місяць він пішов вгору на 1,41%;

за останні 3 місяці цей показник зріс на 6,73%;

з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 13,28%;

загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 17,03%.

Що відбувається з доларом США

Індекс долара США майже впритул наблизився до максимального рівня за рік. Загалом минулого тижня цей показник пішов вгору на 2,33%, що є найкращим тижневим ралі на ринку з квітня 2022 року.

На цю динаміку впливають експерти з Федерального резерву, які наголошують, що варто зробити ще більше кроків задля того, аби вгамувати рекордну за десятиліття інфляцію, пише US News.

На одній з останніх зустрічей банкірів з Федерального резерву у липні заявили, що вони бачать лише незначні ознаки послаблення інфляції у країні. Згідно з останнім протоколом, темпи підняття базової ставки можуть сповільнитися, але навряд чи йдеться про перехід до зменшення цього показника у 2023 році, The Economic Times.