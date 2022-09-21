Долар США оновив кілька рекордів за день: до чого тут заяви путіна
Долар США злетів до нових рекордних значень на сьогоднішніх торгах.Що відбувається на ринку – читайте у матеріалу 24 каналу.
Індекс долара США у середу, 21 вересня, не просто демонструє позитивну динаміку, але й оновив кілька максимумів. Торги тривають цілодобово.
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Позиції долара США на ринку
На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 111,08 згідно з даними Yahoo!Finance. З початку дня ці котирування зросли на 0,78%. Індекс почав день на рівні 110,16. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- максимально цей показник досягав 111,10. Це зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень);
- Мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 92,98, за даними CNBC.
Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгуються на рівні 111,08, згідно з даними WSJ. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,79%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:
- за останній місяць цей показник виріс на 2,12%;
- за 3 місяці Індекс посилив позиції на 6,51%;
- від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 15,65%;
- загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 18,75%.
Ситуація на валютному ринку
З початку 2022 року долар США значно посилив свої позиції на ринку. Наразі йдеться про зростання майже на 16%. Це є найбільшим річним зростанням за останні 18 років, пише Reuters.
Для прикладу, протягом серпня котирування Індексу долара США виросли приблизно на 2,6%. Загалом долар демонстрував зростання протягом 3 місяців поспіль проти кошика з 6 валют.
Крім того, в очікуванні новин від Федерального резерву щодо базової ставки долар США оновив рекордний показник за останні 20 років – 111,10. Річ у тому, що інвестори вирішили повернутися до безпечних активів через заяву володимира путіна про часткову мобілізацію у росії.
На думку глави відділу глобальних валютних досліджень G10 і макростратегії Північної Америки в Standard Chartered у Нью-Йорку, більшість змін долара США сьогодні на валютному ринку пов'язані саме з путіним, згідно з Reuters.