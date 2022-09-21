Долар США оновив кілька рекордів за день: до чого тут заяви путіна

Долар США злетів до нових рекордних значень на сьогоднішніх торгах.Що відбувається на ринку – читайте у матеріалу 24 каналу.

Індекс долара США у середу, 21 вересня, не просто демонструє позитивну динаміку, але й оновив кілька максимумів. Торги тривають цілодобово.

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Позиції долара США на ринку

На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 111,08 згідно з даними Yahoo!Finance. З початку дня ці котирування зросли на 0,78%. Індекс почав день на рівні 110,16. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

максимально цей показник досягав 111,10. Це зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень);

Це зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень); Мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 92,98, за даними CNBC.

Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгуються на рівні 111,08, згідно з даними WSJ. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,79%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:

за останній місяць цей показник виріс на 2,12%;

за 3 місяці Індекс посилив позиції на 6,51%;

від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 15,65%;

загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 18,75%.

Ситуація на валютному ринку

З початку 2022 року долар США значно посилив свої позиції на ринку. Наразі йдеться про зростання майже на 16%. Це є найбільшим річним зростанням за останні 18 років, пише Reuters.

Для прикладу, протягом серпня котирування Індексу долара США виросли приблизно на 2,6%. Загалом долар демонстрував зростання протягом 3 місяців поспіль проти кошика з 6 валют.

Крім того, в очікуванні новин від Федерального резерву щодо базової ставки долар США оновив рекордний показник за останні 20 років – 111,10. Річ у тому, що інвестори вирішили повернутися до безпечних активів через заяву володимира путіна про часткову мобілізацію у росії.

На думку глави відділу глобальних валютних досліджень G10 і макростратегії Північної Америки в Standard Chartered у Нью-Йорку, більшість змін долара США сьогодні на валютному ринку пов'язані саме з путіним, згідно з Reuters.