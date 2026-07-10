Долар подорожчав в Україні напередодні вихідних: який курс в обмінниках

У п'ятницю, 10 липня, офіційний курс долара в Україні становить 44,51 гривні, тоді як євро – 50,87 гривні. Чи подорожчала іноземна готівка в банках, обмінниках і на чорному ринку – читайте далі.

Який курс валюти в банках

За даними 24 Каналу , станом на ранок 10 липня купівля долара в банках коштує в середньому по 44,35 гривні (+8 копійок), а продаж по 44,82 гривні (+6 копійок).

, станом на ранок 10 липня купівля долара в банках коштує в середньому по (+8 копійок), а продаж по (+6 копійок). Купівля євро проходить по 50,67 гривні (+9 копійок), а продаж – по 51,23 гривні (+1 копійка).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому коштує по 44,61 гривні (+4 копійки), а продають – по 44,60 гривні (без змін).

(+4 копійки), а продають – по (без змін). Натомість купівля євро проходить по 51,04 гривні (+4 копійки), а продають – по 51,20 гривні (без змін).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,20 гривні (-4 копійки), а продають – по 44,82 гривні (+20 копійок).

(-4 копійки), а продають – по (+20 копійок). Євро купують по 50,80 гривні (-6 копійок), а продають – по 51,43 гривні (+10 копійок).

Нагадаємо, головне завдання Нацбанку – не зафіксувати вартість валют, а запобігати різким і необґрунтованим змінам на ринку. Саме для цього регулятор застосовує режим "керованої гнучкості".

За прогнозами експертів, курс долара протягом липня коливатиметься в межах 44,50 – 45,50 гривні, тоді як для євро діапазон змін уже традиційно ширший – від 51 до 53 гривень.