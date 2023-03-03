Долар США продовжує зміцнювати позиції на ринку

Долар продовжує зміцнювати позиції стосовно кошика з 6 інших валют. Більше про останні зміни на ринку валют та фактори впливу – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку

Під час торгів у четвер, 2 березня, Індекс долара США виріс на 0,47% до 104,98, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 104,39 – 105,18.

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Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років ;

Крім того, це найкращий результат за ; За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 96,63, за даними CNBC.

Долар посилив позиції на ринку завдяки сильному ринку праці в США. Це один із факторів, який сприяє подальшому підвищенню базової ставки американським центробанком задля придушення інфляції, пише CNBC.

Нагадаємо, що долар встановив кілька рекордів у 2022 році саме завдяки агресивній монетарній політиці Федерального резерву. Під час останньої торгової сесії зафіксували таку динаміку інших валют, за даними видання Reuters:

Євро впало на 0,71% проти долара;

проти долара; Британський фунт втратив 0,76%;

Японська єна ослабла на 0,44%.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Прогнози на 2023 рік

Експерти з Morgan Stanley додали, що у поточному році позиції долара США ослабнуть завдяки пожвавленню економічної активності у світі та послаблення фактору невизначеності. Інша група фахівців виокремила основні причини рекордного зміцнення долара США у 2022 році. Вони також поділилися прогнозами на 2023 рік.