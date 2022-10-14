Долар США знову втрачає позиції на ринку: що сталося

Американський долар повернувся до падіння на ринку після досить потужного злету. Яку реакцію ринків інвестори назвали надмірною – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США завершує четвер, 13 жовтня, поверненням до від'ємної динаміки на ринку. Важливу роль зіграв новий звіт щодо інфляції у Штатах.

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Актуальні позиції долара США

На момент створення цього матеріалу, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 112,46, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник втратив 0,76%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.

Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Паралельно котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) коливаються на рівні 112,46, згідно з даними WSJ. З початку сесії цей показник послабив позиції на 0,76%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:

За останній місяць цей показник виріс на 2,56%;

За 3 місяці Індекс посилив позиції на 3,61%;

Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 17,19%;

Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 19,54%.

Ситуація на валютному ринку

Американський долар різко зміцнював позиції щодо кошика з 6 валют основних торгових партнерів США з початку 2022 року. Після цього котирування демонстрували від'ємну динаміку на ринку.

Цей тиждень Індекс долара США починав зі зростання, проте наразі втрачає позиції на ринку. Загалом котирування з початку торгової сесії коливалися в діапазоні 112,15 – 113,92, згідно з Yahoo!Finance.

За даними Reuters, долар почав слабшати щодо кошика з інших валют через звіт про інфляцію у США. Річ у тому, що показники за місяць вийшли вищими, ніж очікували. Також інвестори оцінили таку реакцію ринку на нові дані, як надмірну.

Додамо, що грошова одиниця США та ключова валюта для світової торгівлі зовсім недавно коливалася на рівні нового максимуму за 20 років – 114,78