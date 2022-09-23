Як рекордно сильний долар США впливає на світ

З початку 2022 року долар США стрімко зміцнює позиції на ринку. Лише цього тижня нацвалюта США оновила рекорд за 20 років. Але що це означає й як впливає на світ – читайте далі.

Багато професійних інвесторів не бачать підстав для зміни ситуації на валютному ринку найближчим часом.

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Що означає зміцнення долара США

Загалом йдеться про те, що за один долар у сучасних реаліях можна придбати більші обсяги іншої валюти, ніж раніше. Одним із найяскравіших прикладів цього є динаміка пари долар – єна.

Рік тому за 1 долар США можна було придбати трохи менше ніж 110 японських єн. Проте на сьогодні, курс становить майже 143 єни за долар США. Цей показник не лише виріс приблизно на 30%, але продемонстрував одне з найбільших злетів долара стосовно іншої грошової одиниці.

Крім того, Індекс долара США, який вимірює співвідношення долара щодо кошика з 6 валют, з початку поточного року виріс майже на 16%. Це найшвидші річні темпи зростання, щонайменше, з 1972 року. Ці цифри ще більше вражають, якщо порівнювати з показниками інших інвестиції:

По-перше, більшість інших активів цього року демонструють від'ємну динаміку на ринку;

Цінні папери у США впали більше ніж на 19% ;

; Найвідоміша цифрова монета світу – біткойн – впала в ціні майже на 60%, за даними CoinDesk;

– біткойн – впала в ціні майже на за даними CoinDesk; Золото впало більше ніж на 7%.

Чому американський долар зміцнює позиції на ринку

По суті, все просто. Американська економіка функціонує краще ніж економіки інших країн. Навіть попри рекордну інфляцію у США за понад 40 років, ринок праці у країні залишається стабільним. В інших секторах теж фіксують аналогічну динаміку. Наприклад, сфера послуг демонструє стійкі позиції.

Це допомогло компенсувати втрати на ринку нерухомості та в інших секторах економіки, які найкраще працюють при низьких процентних ставках.

Хто виграє та програє від сильного долара

У середині країни потужні позиції долара на валютному ринку допомагають стримувати інфляцію та ціни на імпортні товари. Як і вартість сировинних товарів на ринку.

Долар – це ключова валюта для світової торгівлі. Саме у доларах проводять розрахунки за нафту, золото тощо. Тож коли долар зростає стосовно єни, у Японії покупець може отримати менше барелів сирої нафти за ту саму кількість єна, що й раніше. Це може свідчити про менший тиск на вартість нафти.

Тоді як американці за кордоном тепер можуть витрачати менше. Для прикладу, у японському Токіо туристи витрачаючи 10 тисяч єн на вечерю, використають на 23% менше доларів ніж рік тому. Загалом долар цього року зміцнив позиції стосовно майже всіх валют.

Проте для американських компаній, які працюють за кордоном ситуація із сильним доларом виглядає по-іншому. Вони втрачають гроші:

Мережа закладів швидкого харчування McDonald's повідомила про спад доходів на 3% протягом літа;

повідомила про спад доходів на протягом літа; Тоді як у Microsoft заявили, що в останньому кварталі вони втратили 595 мільйонів доларів через зміну курсів валют,

Microsoft заявили, що в останньому кварталі вони втратили через зміну курсів валют, Низка інших компаній заявила про аналогічні побоювання, оскільки подальше зміцнення курсу долара збільшить тиск на їхні прибутки;

Загалом компанії, акції яких входять до індексу S&P 500,приблизно 40% своїх доходів отримують за межами США.

Сильний долар – це випробування для країн, що розвиваються. Уряди й компанії часто отримують позики саме у цій валюті. Відтак процес погашення боргу у доларах США, тоді як національна валюта слабшає, може призвести до серйозного стресу.