Знецінення валюти США триває: чому долар знижується

Долар США знову фіксує втрати на ринку щодо кошика з 6 інших валют. Долар реагує на зміни на світовій арені.

Чому знижується долар

У четвер, 15 травня 2025 року, долар США продовжує втрачати позиції на ринку, оскільки залишається під тиском, інформує 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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На долар США впливає те, що інвестори оцінюють постійну невизначеність, яка пов'язана з торгівлею. Цей фактор залишається навіть попри на нещодавнє послаблення напруженості, чому сприяли вдалі торгові переговори США та Китаю.

Нагадаємо, що на початку тижня долар США суттєво зріс в ціні. Головний чинник, які вплинув на ситуацію найбільше, – це рішення США та Китаєм поставити на паузу торгову війну, яка почала через підвищення тарифів на імпорт.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Наразі Індекс долара США торгується на рівні 100,78, згідно з даними порталу MarketWatch. Долар впав в ціні на 0,25% за сьогодні. Протягом торгової сесії валюта коливалася в діапазоні від 100,59 до 101,06. З початку 2024 року американська валюта подешевшала на понад 7%.

Ключові коливання Індексу долара США за рік: