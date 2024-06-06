Біткойн може встановити новий історичний рекорд

З початку 2024 року курс біткойна суттєво зріс. Ба більше, цифрова монета встановила новий історичний рекорд на ринку. Проте експерти попереджають, що криптовалюта може його оновити у найближчому майбутньому.

Експерти з 10x Research зазначили, що після консолідації біткойна (коливання ціни у певному діапазоні), на ринку криптовалют фіксують суттєве пожвавлення.

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Біткойн на шляху до нового історичного рекорду

Вони також прогнозують, що найвідоміша цифрова монета у світі буде зростати в ціні. Аналітики виділяли, що у середині травня біткойн досягнув поворотного моменту.

При цьому роздрібні інвестори та трейдери не розуміють, що відбуваються на ринку. У зв'язку з цим на них чекає FOMO. Тоді як у 10x Research переконані, що біткойн у найближчому майбутньому досягне нових історичних максимумів.

Що таке Синдром втрачених можливостей або FOMO Це нав'язливий страх пропустити цікаву подію або гарну можливість, що провокується в тому числі й переглядом соціальних мереж.

Один із факторів впливу – це інфляція. Експерти вказують, що наступні два місяці інфляція буде коливатися на поточному рівні, але невдовзі зафіксують її зниження. Згідно з їхнім прогнозом, якщо інфляція буде на рівні 3,3% або нижче, то біткойн досягне нового історичного максимуму. Нагадаємо, що у квітні інфляція у США опустилася до 3,4% річних, за даними Trading Economics.

Курс біткойна та попередній рекорд: що варто знати

На момент створення цього матеріалу, курс біткойна коливається на рівні 71 164 долари за монету. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 1,4 трильйона доларів, згідно з даними CoinMarketCap.

Наразі пікова ціна для біткойна становить майже 74 тисячі доларів.

Водночас саме на цю монету припадає трохи більше за 53% всього крипторинку. Загалом з початку 2024 року біткойн подорожчав на 69,43%, а в річному розрахунку цей показник зріс на понад 168%, інформує MarketWatch.