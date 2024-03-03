Біткойн знову у центрі уваги: який новий історичний рекорд встановила монета
Джерело:The Block
На ринку криптовалют зафіксували новий рекорд. У центрі уваги найвідоміша цифрова монета у світі.
Йдеться про біткойн. Річ у тому, попит на ф'ючерси на цифрову монету на централізованих біржах злетів до історичного максимуму.
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Інтерес до біткойна зростає
У валютному еквіваленті цей показник перетнув позначку у 26 мільярдів доларів. Новий бум інтересу на крипторинку уже перевершив той рівень, який зафіксували у листопаді 2021 року. Нагадаємо, що тоді ж ціна біткойна майже досягнула 69 тисяч доларів, що є абсолютним рекордом для криптовалюти.
Останні дані також свідчать про посилення торгової активності навколо першої криптовалюти та на ринку, а також настроїв трейдерів.
На момент створення цього матеріалу, вартість біткойна коливається на рівні 63 607 доларів за монету. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 1,25 трильйона доларів, згідно з даними CoinMarketCap.