Від якої купюри євро відмовилися в Європі

Кілька років тому Європейський центральний банк ухвалив важливе рішення щодо банкноти євро з найбільшим номіналом. Регулятор також розповів, чому вирішив обрати конкретну стратегію.

Від якої банкноти євро відмовився Європейський центральний банк

Європейський центральний банк (ЄЦБ) кілька років тому вирішив відмовитися від купюри євро з найбільшим номіналом. Йдеться про купюру в 500 євро. Про це пише 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

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Рішення про припинення випуску банкнот номіналом 500 євро в ЄЦБ ухвалили в 2019 році. Регулятор пояснив цей крок, тим, що купюру в 500 євро дуже часто використовували для шахрайських дій. Водночас цю купюру досить рідко використовували у торгових операціях.

Що варто знати про євро Це офіційна валюта 20 з 27 країн Європейського Союзу, відомих як Єврозона, де проживає понад 336 мільйонів осіб. Цю грошову одиницю запровадили у 1999 році на заміну екю. Проте в готівковому обігу євро перебуває з 2002 року.

Варто наголосити, що банкноти номіналом 500 євро залишається дійсними та законним платіжним засобом. Європейський центральний банк на сьогодні випускає банкноти з номіналами 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро. Також регулятор карбує монети номіналами 1, 2, 10, 20, 50 центів та 1 і 2 євро.