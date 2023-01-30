На крок ближче до повного виходу: потужний банк США реструктуризує свої російські активи

Американський інвестиційний банк, за даними ЗМІ, зробив ще один крок до повного виходу з Росії. Йдеться про реструктуризацію активів компанії. Про усі деталі – далі у тексті.

Про це повідомили ЗМІ джерела в інвестиційному банку. Важливо додати, що банки з США після повномасштабного вторгнення Росії в Україну скоротили співпрацю та вплив на державу-агресорку.

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Goldman Sachs реструктуризує свої російські активи

Водночас російська влада робить усе, аби ускладнити процес виходу закордонних компаній зі свого ринку. Для прикладу, іноземні кредитори мають отримати спеціальний дозвіл від президента Росії на продаж акцій.

Нагадаємо, що керівництво Goldman Sachs ще у березні повідомило про згортання свого бізнесу у Росії. Крім того, американська компанія зробила такі кроки:

У листопаді 2022 року інвестиційний банк заявив про скорочення власних кредитних ризиків у Росії на 9% ;

банк заявив про скорочення власних кредитних ризиків у Росії на ; У валютному еквіваленті цей показник впав до 205 мільйонів доларів у третьому кварталі.

Одне з джерело додало, що портфель активів інвестиційного банку, до якого входять міноритарні частки в кадровій фірмі Headhunter і базу даних нерухомості Cian, продали керівництву на місцях. Новими власниками активів стали директор Європейської спеціальної ситуаційної групи Goldman Sachs Максим Климов та очільник Goldman Sachs у Росії Антон Шрейдер. Угоду уклали ще у 2022 році.

Далі – більше! За словами джерела, угода могла бути грошовою, але з великим дисконтом. Річ у тому, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Goldman Sachs заявляв про готовність вийти з російських активів навіть попри збитки.

На момент створення цього матеріалу, акції інвестиційного банку Goldman Sachs торгуються на ринку за ціною на рівні 360 доларів за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 120,53 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.