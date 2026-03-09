Росія "рятує" ринок нафти: ключовий порт відновив роботу після атаки БпЛА

На тлі військової ескалації на Близькому Сході ситуація на світовому ринку нафти загострилася. Однак на "допомогу" вже поспішили росіяни, відновивши завантаження у своєму чорноморському порту протягом вихідних, 7 – 8 березня.

Чому Росія відновила роботу порту?

Йдеться про нафтоналивний термінал "Шесхаріс" у Новоросійську. Деталі в понеділок, 9 березня, повідомив Bloomberg.

За даними відстеження руху суден, у Новоросійську наразі пришвартовані танкери Psara I, Hanuman і Briont.

Нагадаємо! Термінал "Шесхаріс" був закритий після атаки дронів минулого понеділка, 2 березня. Тоді безпілотники вразили шість з восьми причалів для завантаження,

Відновлення постачання з ключового російського нафтового об'єкта нібито послаблює тиск на світовий ринок, адже кілька ключових виробників на Близькому Сході, зокрема й Саудівська Аравія, уже скоротили видобуток нафти через майже повне блокування Ормузької протоки.

До слова, напередодні The Wall Street Journal писав, що російська нафта, на яку раніше ледве знаходили покупців, тепер стала популярним товаром. Подекуди трейдери навіть намагаються продавати її дорожче за світовий еталон Brent.

Аби дозволити закупівлі сировини в країні-агресорці, США послабили обмеження, зокрема на 30 днів для Індії. Американці переконують, що це лише "короткочасна зміна політики" з метою стабілізації світового ринку та утримання нижчих цін на нафту.

Як ситуацію оцінюють експерти?