У Binance створили унікальну ініціативу на 1 мільярд доларів: головна ціль – порятунок індустрії
З початку 2022 року ринок криптовалют пережив кілька обвалів, а після краху однієї із найпотужніших криптобірж у світі – FTX – в індустрії почалася нова криза. Проте один із найпотужніших гравців на ринку вирішив втрутитися та змінити ситуацію.
Криптобіржа Binance вирішила заснувати проєкт Industry Recovery Initiative (IRI). Для початку фірма готова вкласти в ініціативу 1 мільярд доларів. Проте цю суму можуть подвоїти у разі виникнення такої потреби, пише 24 канал.
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Ініціатива від Binance
Згідно з актуальним планом, цей проєкт з гнучкою структурою для інвестицій буде тривати 6 місяців. Робити фінансові вклади зможуть у різних формах. Йдеться про:
- Токени,
- Фіатні гроші (долар, євро, гривня),
- Кредитній лінії,
- Інші опції.
Головна ціль Industry Recovery Initiative – підтримати найбільш перспективні, високоякісні компанії та проєкти, з якими працюють найкращі фахівці та підприємці. Усе через те, що після виникнення нових викликів в індустрії багато компаній зіткнулися фінансовими проблемами, інформує офіційний сайт Binance.
Ця ініціатива є унікальною, що має на меті відновлення довіри до Web3 та повинна допомогти вистояти та зміцніти після криптозими,
– пояснили у Binance.
Ініціативу криптобіржі Binance підтримали й інші компанії, взявши на себе фінансові зобов'язання на суму у розмірі 50 мільйонів доларів. Зокрема, йдеться про такі компанії:
- Jump Crypto,
- Polygon Ventures,
- Aptos Labs,
- Animoca Brands,
- GSR, Kronos,
- Brooker Group:
Криптобіржа також отримала понад 150 заявок від фірм, які мають на меті підтримати цей проєкт. Крім того, у Binance готові як до співпраці з традиційними фінансовими установами, так і до розгляду відмінних структур угод, адже такі компанії можуть не мати змоги "надіслати гроші на публічну адресу".
Після завершення проєкту кожен учасник зможе зняти невикористані кошти. У Binance додали, що проєкт – не є інвестиційним фондом. Це швидше можливість спільного інвестування для організацій, які прагнуть підтримати майбутнє Web3, пише CoinTelegraph.