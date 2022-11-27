У Binance створили унікальну ініціативу на 1 мільярд доларів: головна ціль – порятунок індустрії

З початку 2022 року ринок криптовалют пережив кілька обвалів, а після краху однієї із найпотужніших криптобірж у світі – FTX – в індустрії почалася нова криза. Проте один із найпотужніших гравців на ринку вирішив втрутитися та змінити ситуацію.

Криптобіржа Binance вирішила заснувати проєкт Industry Recovery Initiative (IRI). Для початку фірма готова вкласти в ініціативу 1 мільярд доларів. Проте цю суму можуть подвоїти у разі виникнення такої потреби, пише 24 канал.

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Ініціатива від Binance

Згідно з актуальним планом, цей проєкт з гнучкою структурою для інвестицій буде тривати 6 місяців. Робити фінансові вклади зможуть у різних формах. Йдеться про:

Токени,

Фіатні гроші (долар, євро, гривня),

Кредитній лінії,

Інші опції.

Велика імперія бізнесмена та підприємця Сема Бенкмана-Фріда подала документа на банкрутство у першій половині листопада 2022 року. В тому числі йдеться про криптобіржу FTX, яка була одним із лідерів індустрії.

Головна ціль Industry Recovery Initiative – підтримати найбільш перспективні, високоякісні компанії та проєкти, з якими працюють найкращі фахівці та підприємці. Усе через те, що після виникнення нових викликів в індустрії багато компаній зіткнулися фінансовими проблемами, інформує офіційний сайт Binance.

Ця ініціатива є унікальною, що має на меті відновлення довіри до Web3 та повинна допомогти вистояти та зміцніти після криптозими,

– пояснили у Binance.

Ініціативу криптобіржі Binance підтримали й інші компанії, взявши на себе фінансові зобов'язання на суму у розмірі 50 мільйонів доларів. Зокрема, йдеться про такі компанії:

Jump Crypto,

Polygon Ventures,

Aptos Labs,

Animoca Brands,

GSR, Kronos,

Brooker Group:

Криптобіржа також отримала понад 150 заявок від фірм, які мають на меті підтримати цей проєкт. Крім того, у Binance готові як до співпраці з традиційними фінансовими установами, так і до розгляду відмінних структур угод, адже такі компанії можуть не мати змоги "надіслати гроші на публічну адресу".

Після завершення проєкту кожен учасник зможе зняти невикористані кошти. У Binance додали, що проєкт – не є інвестиційним фондом. Це швидше можливість спільного інвестування для організацій, які прагнуть підтримати майбутнє Web3, пише CoinTelegraph.