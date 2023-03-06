В Україні призупинили виведення коштів з криптобірж на картки банків: що відбувається

Найбільша криптобіржа світу повідомила про призупинення процесу виведення коштів через картки українських банків та інші платіжні сервіси. Чому в Binance ухвалили таке рішення – читайте далі.

Компанія Binance запропонувала альтернативу для своїх клієнтів. Йдеться про сервіс Р2Р, завдяки якому можна напряму обмінювати класичну валюту (фіат) з криптовалютою з іншими користувачами Binance. Також доступна опція виводу коштів через SettlePay Wallet, повідомила біржа у фейсбук.

Зверніть увагу Як зберегти та примножити свої фінанси під час кризи: деталі та поради від експертки

Криптобіржі призупинили виведення коштів на картки в Україні

Одна з основних причин, яка спровокувала ухвалення вище згаданого рішення Binance, – запровадження змін до порядку здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг. Відповідну інформацію ввечері 2 березня 2023 року оприлюднив Нацбанк України.

Найімовірніше, це спровокувало виникнення проблем для проведення операцій з картами українських банків на криптобіржах, оскільки труднощі виникли не лише у Binance. Для прикладу, засновник криптовалютної біржі Kuna Михайло Чобанян також повідомив, що ця проблема також є актуальною й для інших бірж, проте не пояснив причину, пише Mind.

Цю інформацію підтвердив й засновник та очільник української криптобіржі ALP.COM Віталій Боднар, який також створив біржу BTC-Alpha. Дві його компанії також повідомили про призупинення виведення коштів на українські банківські картки.

В цей момент немає чітких правил регулювання криптоплатежів, хоча влада над цим працює. Дані платежі високоризикові для платіжних систем і банків,

– повідомив засновник криптобірж.

Він висловив сподівання, що невдовзі їм вдасться відновити опцію з виведенням коштів на українські картки, оскільки їхня команда активно над цим працює.

Про аналогічну проблему підтвердили й на криптобіржі WhiteBit. За словами засновника платформи для торгівлі криптовалютою Володимира Носова, ці труднощі повʼязані з труднощами на стороні провайдерів. На його думку, останні труднощі виникли через підготовку до вступу в силу Закону України про віртуальні активи, норми якого нададуть більше інструментів усім учасникам ринку.

Цікаво, що така проблема виникла не вперше. Для прикладу, у вересні 2022 року в Україні також обмежили виведення коштів з криптобірж на банківські картки. Тоді головною причиною стала постанова Нацбанку, згідно з якою банк зупиняє або повертає вхідні та вихідні перекази в іноземній валюті, якщо є підозра, що є зв'язок із забороненою діяльності на території України.