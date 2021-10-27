Криптовалюта Shiba inu злетіла до рекордного рівня: яка петиція стала головним імпульсом

Криптовалюта Shiba inu, прихильником якої є Ілон Маск, досягла рекордного рівня. Головним імпульсом стало те, що петиція з закликом до американської компанії Robinhood розмістити Shiba inu на своїй платформі перетнула позначку у 300 тисяч підписів.

Петицію ще у травні створив користувач американського сайту Change.org Трістан Лука. Мета петиції – охопити 500 тисяч осіб, наразі її підтримали майже 337 тисяч осіб. Поки що користувачі Robinhood мають доступ лише до сімох цифрових монет, зокрема біткойн, Ethereum, Dogecoin.

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Shiba inu встановила новий рекорд

За даними CoinGecko, цифрова монета виросла в ціні відразу на 38% до 0,00005763 долара. Загалом за останній місяць криптовалюта подорожчала майже на 710%. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 28,3 мільярда доларів. Shiba inu займає 11 місце у рейтингу криптовалют за цим показником.

Генеральний директор Robinhood Владимир Тенєв заявив, що торгова платформа "обережно" розглядає можливість додавання будь-яких нових криптовалют. Натомість цифрова монета Shiba inu вже доступна на:

Coinbase,

Binance,

eToro,

Crypto.com,

Atomic Wallet,

KuCoin.

Згідно з нещодавнім дослідженням компанії Bacancy Technology, Shiba inu у 2021 році стала третьою криптовалютою у світі за кількістю пошукових запитів у Google. У середньому за місяць 2,8 мільйона пошукових запитів стосуються цієї цифрової монети. Перше місце у рейтингу займає біткойн з 22 мільйонами запитів на місяць, а друге – Ethereum з 6,3 мільйона запитів.