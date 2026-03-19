"Ми готові підтримати Україну": Орбан висунув умову

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував надання Україні нового кредиту від ЄС. Нагадаємо, наразі Будапешт блокує це рішення. Через тиск Орбан намагається прискорити отримання нафти нафтопроводом "Дружба".

Коли Угорщина підтримає надання Україні допомоги?

Орбан заявив журналістам, що, якщо постачання через "Дружбу"" відновляться, лише тоді Україна зможе отримати допомогу, повідомляє "Радіо Свобода".

Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини Ми готові підтримувати Україну, коли отримаємо нашу нафту, яку вони заблокували. До цього жодне рішення, вигідне для України, не буде підтримане Угорщиною.

Журналісти уточнили, що Україна збирається ремонтувати "Дружбу". Проте Орбан назвав розповіді про це казками.

Вони кажуть, що відремонтують. Ми чекаємо на нафту. Усе інше – це казки. Ми віримо лише фактам. Нафта має надійти до Угорщини, і тоді почнеться новий етап,

– вказав Орбан.

Угорський прем'єр наголосив, що по-іншому не буде. Він назвав питання постачання нафти екзистенційним для Угорщини. Адже без неї "всі домогосподарства й компанії в Угорщині збанкрутують".

Зауважимо, що Угорщина та Словаччина блокують не тільки кредит для України. Вони також не дають схвалити 20 пакет санкцій проти Росії.

Цікаво, що раніше причиною для блокування була не тільки "Дружба". Ще в кінці лютого Угорщина вимагала від Єврокомісії схвалення заявки на оборонну позику у розмірі – 16 мільярдів євро, повідомляє Politico.

Що важливо знати про ситуацію з "Дружбою"?