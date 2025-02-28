Імпорт зріс майже на 70%: звідки Китай імпортує рекордні обсяги нафти

Китай є одним із найбільших експортерів нафти у світі. Логічно, що за більшістю рішень представників Китаю на ринку нафти ретельно стежать, оскільки це може вплинути на багатьох гравців сектору.

Китай імпортує рекордні обсяги нафти з Ірану

У лютому зафіксували збільшення експорту нафти з Ірану до Китаю. Обсяги поставок іранської нафти зросли після того, як трейдери змогли згладити логістичні проблеми, що виникли через посилення обмежень з боку США, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Трейдери повідомили, що Китай імпортував більше нафти з Ірану завдяки збільшенню кількості передач із судна на судно. Ще одна причина – це поява альтернативних терміналів прийому. Варто враховувати, що Китай збільшив обсяги купівлі нафти з Ірану також через значні проблеми з постачанням російської нафти, які існують через американські санкції.

Важливо! Загалом у лютому обсяги імпорту іранської нафти зросли до 1,74 мільйона барелів на добу. Цей показник зріс на 86% порівняно з січнем, досягнувши пікового рівня з жовтня, за даними аналітичної компанії Kpler.

Для розуміння, Китай купує найбільше нафти з Ірану. Більшість вантажів з чорним золотом отримують невеликі незалежні нафтопереробні заводи. Проте на початку тижня США ввели санкції проти "тіньового флоту" Ірану. Зокрема, очільник Мінфіну США Скотт Бессент раніше заявляв, що Вашингтон планує скоротити обсяги експорту іранської нафти до менш ніж 10% від поточного рівня.