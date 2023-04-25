Акції "американської IKEA" обвалилися до мізерної позначки: все через одну новину
Джерело:Nasdaq
У понеділок, 24 квітня, цінні папери відомої у США мережі магазині товарів для дому Bed, Bath & Beyond зафіксували стрімкий обвал на ринку. Пікове падіння оцінювали у понад 50%. Більше про це – далі у тексті.
Котирування Bed, Bath & Beyond почали різко знецінюватися після того, як компанія оголосила про подання документів на банкрутство. Додають, що 360 магазинів Bed, Bath & Beyond, а також 120 магазинів BuyBuy Baby мають розпродати залишки товарів.
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Після цього вони припинять свою діяльність. Ці магазини планують виставити на аукціон.
Реакція ринку на новину про банкрутство
Акції Bed, Bath & Beyond обвалилися на 52,3% до 0,14 долара. Пізніше знецінення цих активів трохи сповільнилося. Цей показник зупинився на рівні 37,45%. Вартість однієї акції становила 0,18%.
Аналітик з компанії GlobalData заявив, що американська компанія нарешті усвідомила та визнала, що цей бізнес зруйнований. Інвестиційна компанія Sixth Street погодилася видати Bed, Bath & Beyond майже 240 мільйонів доларів, аби остання могла владнати усі питання, які пов'язані з процесом банкрутства. Ці гроші нададуть під заставу майна.
Коли виникли проблеми
Ще на початку 2023 року заговорили про потенційний крах компанії Bed, Bath & Beyond. Головною причиною називали потужне падіння продажів. На цьому фоні акції компанії зафіксували обвал на рівні 25%.
Розміщення додаткових акцій на ринку також не допомогли компанії Bed, Bath & Beyond покращити ситуацію, адже обсяг залучених коштів не досягнув бажаного рівня. Для прикладу, у лютому мережа магазинів планувала залучити понад 1 мільярд доларів, але отримала всього 360 мільйонів доларів.
Додамо, що історія компанії розпочалася у 1971 році. Цей бізнес існував 52 роки.