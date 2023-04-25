Акції "американської IKEA" обвалилися до мізерної позначки: все через одну новину

У понеділок, 24 квітня, цінні папери відомої у США мережі магазині товарів для дому Bed, Bath & Beyond зафіксували стрімкий обвал на ринку. Пікове падіння оцінювали у понад 50%. Більше про це – далі у тексті.

Котирування Bed, Bath & Beyond почали різко знецінюватися після того, як компанія оголосила про подання документів на банкрутство. Додають, що 360 магазинів Bed, Bath & Beyond, а також 120 магазинів BuyBuy Baby мають розпродати залишки товарів.

Зверніть увагу Розквіт штучного інтелекту: як "спіймати" майбутнє вже зараз

Після цього вони припинять свою діяльність. Ці магазини планують виставити на аукціон.

Реакція ринку на новину про банкрутство

Акції Bed, Bath & Beyond обвалилися на 52,3% до 0,14 долара. Пізніше знецінення цих активів трохи сповільнилося. Цей показник зупинився на рівні 37,45%. Вартість однієї акції становила 0,18%.

Аналітик з компанії GlobalData заявив, що американська компанія нарешті усвідомила та визнала, що цей бізнес зруйнований. Інвестиційна компанія Sixth Street погодилася видати Bed, Bath & Beyond майже 240 мільйонів доларів, аби остання могла владнати усі питання, які пов'язані з процесом банкрутства. Ці гроші нададуть під заставу майна.

До теми! На момент створення цього матеріалу, вартість акцій Bed, Bath & Beyond коливається на рівні 0,19 долара. Ринкова капіталізація компанії становить 80,83 мільйона доларів, за даними Yahoo!Finance.

Коли виникли проблеми

Ще на початку 2023 року заговорили про потенційний крах компанії Bed, Bath & Beyond. Головною причиною називали потужне падіння продажів. На цьому фоні акції компанії зафіксували обвал на рівні 25%.

Розміщення додаткових акцій на ринку також не допомогли компанії Bed, Bath & Beyond покращити ситуацію, адже обсяг залучених коштів не досягнув бажаного рівня. Для прикладу, у лютому мережа магазинів планувала залучити понад 1 мільярд доларів, але отримала всього 360 мільйонів доларів.

Додамо, що історія компанії розпочалася у 1971 році. Цей бізнес існував 52 роки.