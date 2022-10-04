Поки Tesla втрачає позиції: конкурент компанії Маска досягнув нового рекорду

Відомий мільярдер Ілон Маск розбирається із наслідками його обурливих заяв про Україну, а акції Tesla продовжують дешевшати. Водночас один із головних конкурентів його компанії досягнув рекордних показників.

Компанія Rivian, яка теж спеціалізується на створенні електромобілів, відзвітувала за третій квартал 2022 року. Зокрема, повідомили, що фірма за три місяці виготовила більше ніж 7 тисяч автівок.

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Успіхи конкурента Tesla на ринку

На сьогодні це рекордний показник за квартал. Компанія також заявила, що все ще планує виготовити 25 тисяч електроавтомобілів за 2022 рік. Публікація цих даних призвела до злету вартості акцій Rivian на ринку до відкриття торгів цього вівторка. Активи виробника зросли на майже на 9% та коштували 34,73 долара за штуку, інформує Yahoo!Finance. Проте попередній день вони завершили з падінням на 3%.

У понеділок, 3 жовтня, найвідоміший у світі виробник електрокарів Tesla зафіксував значні втрати на фондовому ринку. Акції компанії Ілона Маска навіть впали до мінімуму за 3 місяц і. Усе через звіт за квартал. Цікаво, що все це відбувалося на фоні обурливих заяв Маска про війну Росії проти України.

Загалом раніше компанія мала на меті виготовити 50 тисяч автівок за рік. Але у березні вони відмовилися від цієї цілі, вдвічі скоротивши свій план. Головна причина такого рішення – проблеми з глобальними ланцюжками постачання, які створюють низку викликів для Rivian. Актуальні дані щодо позицій Rivian, на момент створення цього матеріалу: