Головний конкурент біткойна: 3 причини, чому Etherеum може стати лідером на ринку криптовалют

Ринок криптовалют не стоїть на місці. І схоже ми станемо свідками протистояння двох найпопулярніших цифрових валют – біткойна та Etherеum. Чому експерти прогнозують зростання вартості Etherеum – читайте далі.

Інвестиційний банк JPMorgan переконаний, що Etherеum лише починає сяяти на ринку. Зокрема, йдеться про те, що зростання вартості цифрової валюти протягом останніх тижнів, найімовірніше, буде й надалі продовжуватися.

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Тріумф Etherеum

Далі – більше. Експерти вважають, що ріст Etherеum буде в рази швидшим, ніж біткойна. Вони виділяють три головні причини.

Перша – стійка ліквідність. Ілюстрацією цього є різке падіння криптовалют минулого тижня. Відомо, що найбільше постраждав саме біткойн, оскільки його довгі позиції скоротилися відразу на 23%. Тоді як Etherеum втратив лише 17% за аналогічний період.

Друга причина – менша залежність цифрової валюти від деривативів. На позиції Etherеum меншою мірою впливають коливання ринків похідних фінансових інструментів.

На ринку зі значно вищим спотовими оборотом, цілком ймовірно, що довгострокова позиція, яка лежить в основі, менше залежить від кредитного плеча у вигляді ф'ючерсів і свопів,

– сказали у JPMorgan.

Деривативи Це біржові інструменти для укладання термінових угод. Учасники торгів використовують дериватив для спекуляцій (отримання високого прибутку) та хеджування ризиків. Найчастіше інвестори використовують такі деривативи: ф'ючерси, опціони, форварди та свопи.

По-третє – міцна база попиту на Etherеum. На відміну від біткойна, цій криптовалюті також притаманні більш високі темпи транзакцій у публічному ланцюжку блоків. Загалом це пов'язують зі зростанням активності трейдерів на таких торгових майданчиках, як DeFi тощо.