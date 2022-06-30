Глобальний тренд: як національні та міжнародні бренди допомагають Україні

Повномасштабний напад Росії на Україну сколихнув увесь світ. Адже усім цивілізованим людям зрозуміло, що війна – це трагедія, яка тягне за собою жертви, розруху та багато гуманітарних проблем. У результаті чимало бізнесів вирішили підтримати Україну.

На щастя, реакція світу не забарилася. У багатьох країнах люди масово виходили на підтримку України. Це триває й досі. Крім того, чимало брендів як міжнародних, так й українських не просто висловили свою підтримку на словах, але й допомагають у грошовому еквіваленті. Більше про це читайте у матеріалі 24 каналу.

Варте уваги Чорне золото знову у тренді: як відмова ЄС від нафти з Росії вплине на інвестиції

Chylak

Польща стала однією з країн, де знайшли прихисток мільйони українців. Громадяни сусідньої країни проявили надзвичайну солідарність з Україною на усіх рівнях. Деякі польські бізнеси теж вирішили вкласти свою лепту у цей процес.

Зокрема, бренд Chylak, який створює сумки, виділив 10 тисяч євро на гуманітарну допомогу для України та наших біженців, які шукають прихистку в Польщі. Відповідну заяву представники бренду зробили на офіційній сторінці в інстаграм.

Heliot Emil

Бренд з Данії теж вирішив фінансово підтримати Україну після цинічного повномасштабного вторгнення України. У Heliot Emil заявили про намір передати 100% прибутку від реалізації власної колекції осінь/зима 2022 року до ЮНІСЕФ (підрозділ ООН, який опікується дітьми). Вони також закликали людей також підтримати країну та людей, які цього потребують.

JUL

Український бренд одягу, у якого через війну виникли проблеми із доступом до виробництва у Броварах, Київська область, після певної перерви відновив свою роботу. Крім того, у JUL заявили, що 25% від кожної покупки вони будуть перераховувати фонду "Повернися живим", який активно займається допомогою Збройним Силам України.

BetterMe

Українська компанія, яка спеціалізується на створенні мобільних додатків та продукції для здорового способу життя також не залишився осторонь від масштабного виклику для Батьківщини. Для прикладу компанія створила спеціальну спортивну форму, 50% від реалізації якої перерахують на потреби дітей через організацію ЮНІСЕФ Україна.

Діти понад усе,

– йдеться в описі на офіційному сайті компанії.

Fred Rigby Studio

Британська студія дизайну меблів та інтер'єру Fred Rigby Studio також підтримала Україну після нападу Росії. Цього разу також йдеться про фінансову допомогу. Бренд вирішив піти наступним шляхом після роздумів, що вони як представники малого бізнесу можуть зробити для України – передати 10% від усіх прибутків за місяць від продажу Raindrop до Британського Червоного Хреста в Україні.

Цікаво – у НАТО визнали Росію ворогом №1: дивитися відео