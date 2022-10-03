Акції компаній Ілона Маска різко обвалилися на тлі обурливих твітів про Україну

У понеділок, 3 жовтня, акції компанії Ілона Маска Tesla стрімко обвалилися на ринку. Що сталося та чи вплинули на вартість цінних паперів скандальні заяви мільярдера щодо України та Криму – читайте далі.

Загалом основною причиною різкого знецінення акцій стали дані Tesla щодо виробництва та обсягів постачання за третій квартал 2022 року.

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Нові дані за квартал від Tesla

Згідно з останніми даними, загалом за квартал Tesla поставила 343 тисячі автівок, тоді як компанія виготовила 365 тисяч електрокарів. Ці цифри не виправдали очікування експертів, які прогнозували, що 364 660 автомобілів буде доставлено.

Загальний обсяг виробництва виріс у порівнянні з попереднім кварталом 2022 року. Тоді американська компанія повідомила, що 3 місяці виробили 258 580 автомобілів. Тож у понеділок, 3 жовтня, акції Tesla коливалися в діапазоні цін від 241,01 – 255,16 долара за штуку. Актуальні дані щодо виробника електрокарів:

На момент створення цього матеріалу, цінні папери Telsa торгуються за ціною 243 долари за штуку;

До падіння вартість акції коливалася на рівні більше як 265 доларів за штуку;

за штуку; З початку торгів вони втратили 8,26%;

Ринкова капіталізація компанії становить 759,6 мільярда доларів, згідно з Yahoo!Finance.

Також у третьому кварталі 2022 року Tesla зіткнулася із низкою проблем на своїх нових заводах у Німеччині та Техасі, звільненням керівників та стрімким зростанням цін на товари.

Додамо, що контроверсійні заяви Маска про Крим та війну Росії проти України прозвучали після того, як акції Tesla впали до тримісячного мінімуму на торгах у понеділок, оскільки ринок відреагував на слабший ніж очікували звіт за третій квартал 2022 року, пише Forbes. Нагадаємо, мільярдер запропонував власний варіант для досягнення миру між Україною та державою-агресоркою. Зокрема, йдеться про: