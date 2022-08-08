Компанія легендарного Баффета втратила майже 45 мільярдів за три місяці: що сталося

Компанія легендарного американського інвестора Воррена Баффета Berkshire Hathaway повідомила про втрати на десятки мільярдів доларів. Чому у другому кварталі зафіксували такий спад – читайте далі.

Компанія Berkshire Hathaway з квітня по червень 2022 року зафіксувала втрати на рівні 43,76 мільярда доларів. Головні причини – падіння ринку акцій. Водночас багато операційних компаній Berkshire Hathaway загалом показали хороші результати за квартал.

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У Воррена Баффета зафіксувала втрати на мільярди доларів

У компанії Berkshire заявили, що загальне нереалізоване зниження вартості її інвестицій на 53 мільярди доларів змусило повідомити про збиток у розмірі майже 44 мільярдів доларів або в розрахунку на акції компанії класу А – 29 754 тисяч доларів.

Баффет уже давно повідомив, що операційний прибуток – найкращий показник щодо ефективності компанії, оскільки це виключає інвестиційну динаміку (втрати та надходження), які можуть дуже відрізнятися від кварталу до кварталу.

Попри непростий квартал Воррен Баффет – це один із найвідоміших та найуспішніших інвесторів сучасності. Він протягом багатьох років дотримується кількох правил , які допомагають його ефективно використовувати кошти.

За цим показником, прибутки Berkshire суттєво зріс до 9,28 мільярда доларів. Цей показник у розрахунку на цінний папір класу А пішов вгору до 6312 доларів. Роком раніше компанія повідомила про прибуток на рівні 6,69 мільярда доларів й 4399 доларів за акції аналогічної категорії.

Цікаво, що 4 аналітики з опитування проведеного FactSet очікували, що компанія Воррена Баффета відзвітує про операційні прибутки за акцію класу А на рівні 4741 долара. На момент створення цього матеріалу, динаміка Berkshire на ринку, згідно з Yahoo!Finance:

вартість акцій класу А становить 439 528 тисяч доларів;

ринкова капіталізація зупинилася на рівні 645,2 мільярда доларів.

Баффет вважає, що обмежений доступ до акцій його компанії на ринку, в тому числі завдяки високій ціні, захищають його компанію від спекуляцій та недосвідчених інвесторів. Видання Forbes оцінює капітал бізнесмена у 101 мільярд доларів.

Варто додати, що крім інвестицій, Berkshire напряму володіє понад 90 компаніями. В інвестиційному гіганті заявили, що операційні прибутки зросли в усіх його основних підрозділах. Зокрема, йдеться про:

страхові компанії,

залізницю BNSF.

На кінець другого кварталу у Berkshire додали, що вони накопичили 105,4 мільярда доларів у готівці. У порівнянні з попереднім квартал зміна несуттєві. Тоді ця сума дорівнювала 106 мільярдам доларів.

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