ЄС вперше увів санкції проти китайських банків за підтримку Росії: КНР погрожує відповіддю

Новий пакет європейських санкцій проти Росії торкнувся низки компаній і банків Китаю, що вже викликало протест Пекіну. Там пообіцяти відповідь, яка захистить і убезпечить компанії країни.

У п'ятницю, 18 липня, в рамках чергового раунду санкцій проти Росії, ЄС ввів санкції проти двох китайських банків і п'яти компаній, що базуються в Китаї. Це перший випадок, коли до санкційного списку ЄС після початку війни в Україні у 2022 році були включені китайські банки, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Як зазначено в заяві Європейської ради, під санкції потрапили Heihe Rural Commercial Bank і Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank. ЄС обґрунтував рішення тим, що ці банки надавали послуги, пов'язані з криптовалютами, що підривало ефективність санкційного режиму.

Чому ЄС вводить санкції проти китайських банків

ЄС включив ці банки до списку фінансових установ, які допомагали Москві обходити санкції, здійснюючи транзакції або надаючи експортне фінансування для зовнішньоторговельних операцій.

Важливо! Тісні зв'язки Китаю з Росією вже призвели до того, що деякі китайські банки опинилися під аналогічними санкціями США, що змусило їх переглянути свою політику і клієнтську базу.

У лютому 2022 року – до введення західних санкцій щодо російського енергетичного сектора – банки Industrial & Commercial Bank of China і Bank of China почали обмежувати фінансування угод з постачання російських сировинних товарів.

Ці найбільші державні банки Китаю також мають досвід дотримання американських санкцій щодо Ірану та Північної Кореї, щоб уникнути втрати доступу до системи доларових розрахунків.

Що відповіли в Китаї

Міністр закордонних справ Китаю Ван І вже цього місяця пообіцяв вжити заходів у відповідь, якщо банки будуть внесені до санкційного списку. Видання також повідомило, що посол Китаю в ЄС намагався переконати європейських чиновників відмовитися від цього кроку.

Примітно! Представник МЗС КНР Лінь Цзянь у червні заявляв, що нормальні обміни та співпраця між китайськими та російськими компаніями відповідають правилам СОТ і ринковим принципам, вони не спрямовані проти третіх сторін і не повинні бути порушені або обмежені.