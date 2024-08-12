Обмеження в Китаї: невеликі банки відмовилися приймати платежі з Росії

Деякі регіональні банки Китаю почали відмовлятися приймати платежі з Росії, пишуть російські ЗМІ. Нещодавно Катерина Кізевич, генеральний директор компанії-імпортера "Атвіра", підтвердила, що платежі від місцевих кредитних організацій на користь російського бізнесу, які залишалися відносно стабільними протягом травня та червня, були призупинені з 20 липня.

Банки Китаю не проводять платежі з Росії

У своїй нещодавній заяві Олексій Разумовський, комерційний директор компанії "Імпая Рус", повідомив, що понад 98% китайських банків відмовляються приймати прямі транзакції з Росії. Разумовський застерігає, що ця тенденція може призвести до збоїв у ланцюжку поставок і зростання цін на товари, що надходять на російський ринок.

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Олексій Тараповський, засновник фінансової групи "Андеріда", повідомив, що регіональні банки Китаю, які в основному обслуговують внутрішній ринок, вже кілька місяців поспіль слугують "запасним аеродромом" для російських компаній. Це свідчить про зростаючу залежність від цих фінансових установ на тлі тривалої геополітичної напруженості.

Через це російський бізнес намагається проводити розрахунки через треті країни.

За останні три тижні спостерігається значне зростання заявок від чинних платіжних агентів, які проводять транзакції через треті країни, підтвердив Порошин.

Джерела вказують на те, що російські компанії часто спрямовують свої платежі до Китаю через банки в Гонконзі. Однак повідомляється, що деякі китайські фінансові установи відмовляються брати участь в операціях з цими російськими компаніями.

Кошти можна переказувати через відділення російських банків, що працюють у Китаї. Однак клієнти можуть зіткнутися з 5% надбавкою до юаня, оскільки ці банки використовують обмінний курс Центрального банку. Крім того, були висловлені побоювання щодо прийняття коштів, оскільки багато китайських компаній, як повідомляється, відмовляються від транзакцій з російськими фінансовими установами.