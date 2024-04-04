Економіка Росії зараз настільки ізольована, що у неї мало варіантів, окрім юаня, – ЗМІ

Росія продовжує відчувати наслідки санкційної політики Заходу. Зокрема, це можна простежити завдяки центральному банку держави-агресорки.

В одному зі звітів центральний банк Росії вказав, що бачить досить обмежені можливості у контексті власних резервів, за винятком національної валюти Китаю – юаня. Це наслідки ізольованості російської економіки.

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Росія все більше залежить від юаня

Російський центробанк повідомив, що інші грошові одиниці ніби менш стабільні та ліквідні за китайський юань. Крім того, зазначили, що йдеться про валюти так званих "недружніх" країн до Росії. У звіті також згадують, що у низці країн існують обмеження щодо руху капіталу, що є перешкодою для їхнього використання.

Водночас регулятор не розкрив, які саме валюти чи країни отримали таку характеристику й наголосив, що юань наразі відіграє ключову роль у процесі формування резервів. У центробанку відмітили, що за останні роки юань посилив свої позиції на міжнародній арені.

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