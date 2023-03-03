Китай планує інвестувати майже 2 мільярди у компанію, яка потрапила під санкції США

Китай посилює ставку на сектор мікросхем, вкладаючи мільярди доларів у його розвиток. Крім того, таким чином, офіційний Пекін прагне підтримати галузь, яка постраждала від санкцій США.

Найбільший китайський виробник мікрочипів Yangtze Memory Technologies може отримати 1,9 мільярда доларів інвестицій від держави. Цей крок може свідчити про відновлення притоку державного капіталу до цього сектору.

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Китай збільшує підтримку індустрії мікросхем

Масштаб цієї ініціативи свідчить про те, що офіційний Пекін повертається до вкладання коштів у сектор виробництва мікросхем. Це важливо для другої економіки світу, яка намагається обійти технологічні санкції США, борючись із падінням рівня глобального попиту. Фірму Yangtze Memory Technologies у 2022 році внесли до торговельних чорних списків США.

У Bloomberg зазначили, що підтримка сектора мікросхем у Китаї стає все більше необхідною потребою, адже США посилюють обмеження для країни з Азії.

Інвестиції для Yangtze Memory можуть стати одним із найбільших капітальних вкладень на державному рівні у галузь за останні кілька місяців. Ця компанія – це один із небагатьох китайських виробників мікросхем, які може конкурувати зі світовими лідерами. Йдеться про гігантів Samsung Electronics і SK Hynix Inc з Південної Кореї.

Кошти виробнику мікросхем планують надати через національний інвестиційний фонд, який також відомий, як "Великий фонд". На сьогодні це основний інструмент офіційного Пекіна для інвестування національних виробників мікросхем. Цю інституцію створили у 2014 році, який за цей час підтримав десятки компаній.