Китай вимагає від корпорацій припинити співпрацю з Литвою: що сталося та які ризики існують
Джерело:MyIndMakers
Китай погрожує транснаціональним корпораціям закрити для них свій ринок. Чому так сталося та до чого тут Литва – читайте далі.
Відносини між Китаєм та Литвою різко погіршилися після того, як остання вирішила підтримати Тайвань. У результаті Піднебесна повідомила міжнародним компаніям, що вони можуть втратити китайський ринок, якщо не припинять співпрацю з литовськими партнерами.
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Китай оголосив бойкот Литві
Об'єм торгівлі між Литвою та Китаєм незначний, проте у європейській країні розміщенні виробники товарів для корпорацій, які продають свій асортимент в Китай.
Китай направив до транснаціональних корпорацій повідомлення про те, якщо вони будуть використовувати компоненти та матеріали з Литви, то більше не зможуть продавати товари на китайському ринку,
– розповів заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас.
За його словами, деякі компанії уже розірвали контракти з литовськими партнерами, проте він не уточнив, які саме. Інформацію про тиск зі сторони Китаю також підтвердила Конфедерація промисловців Литви, яка представляє тисячі місцевих компаній.
Очільник цієї організації Відмантас Янулявічюс повідомив, що деякі транснаціональні компанії, які купують товари у постачальників з Литви, опинилися "під прицілом" Китаю. Він додав, що цього тижня вперше був зафіксований випадок подібного тиску, зауваживши, що попередні погрози стали реальністю.
Офіційна позиція Литви
Уряд Литви веде переговори з компаніями, які опинилися в зоні ризику через дії Китаю щодо можливої фінансової допомоги, зокрема, кредитів. Крім того, офіційний Вільнюс звернувся за підтримкою до Європейської комісії. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у листі до Єврокомісії зазначив, що для того, щоб чинити опір Китаю необхідна реакція на рівні Європейського Союзу.
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За його словами, головна мета – надіслати сигнал про те, що політично мотивований економічний тиск є неприйнятним і неприпустимим. Тоді як Єврокомісія заявила, що ЄС готовий протистояти всім видам політичного тиску і примусовим заходам, які стосуються будь-якої країни об'єднання.