Китай вимагає від корпорацій припинити співпрацю з Литвою: що сталося та які ризики існують

Китай погрожує транснаціональним корпораціям закрити для них свій ринок. Чому так сталося та до чого тут Литва – читайте далі.

Відносини між Китаєм та Литвою різко погіршилися після того, як остання вирішила підтримати Тайвань. У результаті Піднебесна повідомила міжнародним компаніям, що вони можуть втратити китайський ринок, якщо не припинять співпрацю з литовськими партнерами.

Варте уваги Логістична криза "крокує" світом: як перетворити цю проблему на джерело доходу

Китай оголосив бойкот Литві

Об'єм торгівлі між Литвою та Китаєм незначний, проте у європейській країні розміщенні виробники товарів для корпорацій, які продають свій асортимент в Китай.

Китай направив до транснаціональних корпорацій повідомлення про те, якщо вони будуть використовувати компоненти та матеріали з Литви, то більше не зможуть продавати товари на китайському ринку,

– розповів заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас.

За його словами, деякі компанії уже розірвали контракти з литовськими партнерами, проте він не уточнив, які саме. Інформацію про тиск зі сторони Китаю також підтвердила Конфедерація промисловців Литви, яка представляє тисячі місцевих компаній.

Китай оголосив бойкот Литві / Фото Getty Images

Очільник цієї організації Відмантас Янулявічюс повідомив, що деякі транснаціональні компанії, які купують товари у постачальників з Литви, опинилися "під прицілом" Китаю. Він додав, що цього тижня вперше був зафіксований випадок подібного тиску, зауваживши, що попередні погрози стали реальністю.

Офіційна позиція Литви

Уряд Литви веде переговори з компаніями, які опинилися в зоні ризику через дії Китаю щодо можливої фінансової допомоги, зокрема, кредитів. Крім того, офіційний Вільнюс звернувся за підтримкою до Європейської комісії. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у листі до Єврокомісії зазначив, що для того, щоб чинити опір Китаю необхідна реакція на рівні Європейського Союзу.

Цікаво Фактор штаму Омікрон: що відбувається з цінами на нафту

За його словами, головна мета – надіслати сигнал про те, що політично мотивований економічний тиск є неприйнятним і неприпустимим. Тоді як Єврокомісія заявила, що ЄС готовий протистояти всім видам політичного тиску і примусовим заходам, які стосуються будь-якої країни об'єднання.