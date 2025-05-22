Не знають, як готуватися: інвестори назвали серйозний геополітичний ризик, який може змінити все

Геополітична ситуація у світі на сьогодні досить складна, що турбує інвесторів. Зокрема, вони стежать за ситуацією навколо Тайваню.

Інвесторів остерігаються нападу Китаю на Тайвань

Іноземні інвестори ще кілька років тому майже не могли припустити, що Китай може почати вторгнення на Тайвань. Проте сьогодні це ризик, який вони враховують на тлі президентства Дональда Трампа, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Водночас інвестори не можуть зрозуміти, як їм готуватися до можливого вторгнення Китаю на Тайвань. Нагадаємо, що Тайвань вже давно є предметом суперечок між США та Китаєм. І ситуація суттєво погіршилася після повернення Трампа до Білого дому в січні 2025 року, а також запровадження мит, що сколихнули фінансові ринки.

Важливо! Ймовірність вторгнення Китаю на Тайвань зросла до 12% на платформі Polymarket з початку року. До цього цей показник тримався майже біля нульової позначки.

Інвестори побоюються, якщо Китай спробує захопити Тайвань, яку він вважає "священною" територією, то ризикує розпочати війну, яка покладе край існуванню Тайваню як ринку з власною валютою та ідентичністю. Тоді інвестори постануть перед вибором: вийти з ринку або залишитися і сподіватися на краще.

Що відомо про Тайвань Це острів, приблизно за 160 кілометрів від узбережжя південно-східного Китаю. У Тайвані заявляють, що острів ніколи не були частиною сучасної китайської держави. Тоді як Китай заявляє, що Тайвань був провінцією у складі країни. Пекін тисне на інші країни, аби ті не визнавали незалежність Тайваню.

Китай і Тайвань на карті / Фото Unsplash

Іноземні інвестори у 2025 році вивели з фондового ринку Тайваню майже 11 мільярдів доларів. Проте варто враховувати, що це також пов'язано із занепокоєнням щодо тарифів та економіки. Базовий індекс тайванської біржі впав на 6% цього року.

Додаткова проблема постає через розмови Трампа про новий світовий порядок, а також його ігнорування захоплення Росією частини території України. На фоні цього виникли сумніви щодо того, чи будуть США захищати Тайвань у разі нападу Китаю. Цікаво, що попередній президент США Джо Байден заявляв, що американські війська будуть захищати Тайвань у разі нападу Китаю.

Зверніть увагу! США досить довго дотримувалися політики "стратегічної невизначеності" стосовно Тайваню. Це означає, що Вашингтон чітко не пояснював, чи буде військова відповідь на напад Китаю на острів.