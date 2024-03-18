Плани Китаю роблять торговельну війну більш реальною: чи вплинуть на ситуації вибори у США

Увага світу прикута до цьогорічних президентських виборів, у яких за посаду будуть боротися Джозеф Байден та Дональд Трамп. За перебігом подій ретельно стежить Китай, який схоже уже має план щодо подальшої торгівлі з США.

Експерти лондонської компанії Capital Economics поділилися прогнозом з щодо торгівлі між Китаєм та США. Додають, що наразі ситуація не залежить від того, хто займе Білий дім.

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США та Китай на порозі нової торгової війни

У Capital Economics заявили, що інвесторів турбує потенційне повернення Трампа до Білого дому та поновлення торгової війни. Проте наголошують, що конфлікт між країнами виглядає ще більш ймовірним як за президентства Байдена, так і Трампа.

Відзначають, що обсяги виробництва у Китаї зростають, тоді як попит всередині країни просів. Саме сектор виробництва офіційний Пекін сприймає, як альтернативне джерело зростання ринку нерухомості, який перебуває у серйозній кризі після років процвітання.

За словами експертів, китайська влада має на меті зосередитися на внутрішній безпеці, створити власну екосистему чипів, зміцнити ядро економіки, зосередившись на передовому виробництві. Наголошують, що ця стратегія можу призвести до суперечок на глобальній арені.

на другу економіку світу припадає 15% глобального промислового експорту, який доведеться "перекласти" на плечі споживачів з інших країн. Перш за все йдеться про США та Європу.

Додають, що китайські експортери, ймовірно, зараз більше залежать від американських споживачів ще більше, ніж до початку торгової війни під час президентства Дональда Трампа. Це призведе до збільшення торгового дефіциту між США та Китаєм на довгі роки, чого хотів би уникнути будь-який президент США. За прогнозами, торгова війна між США та Китаєм може початися уже наступного року.