Китай отримає від Alibaba понад 15 мільярдів доларів: до чого тут "загальне процвітання"

Пекін активно бореться з нерівністю, впроваджуючи політику "загального процвітання". Зокрема, китайська влада вирішила змінити підхід до співпраці з бізнесом та мільярдерами задля досягнення цієї мети.

Однією з перших компаній, яка потрапила в поле зору китайської влади, – Alibaba. Компанію навіть оштрафували на рекордні 2,7 мільярда долара, тоді як влада жорстко розкритикувала її засновника Джека Ма, капітал якого Forbes оцінює у 40,5 мільярда доларів.

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"Загальне процвітання" в Китаї

Корпорація Alibaba інвестує 15,5 мільярда доларів у розвиток "загального процвітання" в другій економіці світу, виконуючи своє останнє велике зобов'язання на підтримку кампанії очільника країни Сі Цзіньпіня. Проєкт розрахований до 2025 року. Техгігант заявив, що мільярди доларів спрямують на реалізацію 10 конкретних цілей з врахуванням 5 пріоритетів:

інновації в технологіях,

економічний розвиток,

створення "високоякісної зайнятості",

підтримка вразливих спільнот,

створення спеціального фонду розвитку.

Останні 22 роки Alibaba є бенефіціаром потужного соціального та економічного прогресу в Китаї. Ми переконані, якщо суспільство та економіка розвиваються, то й в Alibaba все буде добре. Ми прагнемо внести свою лепту в розвиток загального процвітання завдяки високоякісному розвитку,

– заявив генеральний директор компанії Деніел Чжан.

"Загальне процвітання" в Китаї Лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін ініціював кампанію з перебудови другої за величиною економіки світу з акцентом на "загальному процвітанні". Пекін має на меті скоротити розрив між багатими та бідними жителями країни, який може загрожувати розвитку країни та підірвати довіру нації до керівництва країни.

Після того, як ця новина була опублікована державною газетою Zhejiang Daily акції компанії впали в ціні на 3,5%. За даними Yahoo! Finance, станом на 16 вересня вартість активів Alibaba коливається на рівні 157 доларів за акцію. Ринкова капіталізація компанії становить 434,9 мільярда доларів.

Alibaba інвестує мільярди доларів у розвиток "загального процвітання" в Китаї / Інфографіка Yahoo! Finance