Епатажні статки: скільки грошей у Кеті Перрі та як вона їх заробила

Статки Кеті Перрі у 2025 році стали результатом більш ніж десятиліття її успішної кар'єри попзірки. Попри зниження продажів альбомів співачки, в останні роки вона заробляла навіть більше.

Як розбагатіла Кеті Перрі?

Свою кар'єру Перрі почала в підлітковому віці як виконавиця християнського року під ім'ям Кеті Хадсон. Її однойменний дебютний альбом, що вийшов у 2001 році, був проданий тиражем всього 200 примірників, після чого лейбл, з яким вона співпрацювала, закрився, пише 24 Канал з посиланням на Parade.

У 17 років вона переїхала до Лос-Анджелеса, де почала працювати з продюсером Гленом Баллардом – тим самим, що допоміг зробити Аланіс Моріссетт світовою зіркою. Саме тоді Кеті взяла собі сценічне ім'я Кеті Перрі, щоб уникнути плутанини з актрисою Кейт Хадсон.

Цікаво! Перрі – дівоче прізвище матері співачки.

Протягом наступних років вона підписувала контракти з різними лейблами, проте з різних причин розривала їх.

Примітно! Пісні, написані для альбому Fingerprints, який повинен був вийти на Columbia Records, в результаті виконали інші артисти: Келлі Кларксон – Long Shot і I Do Not Hook Up, а Селена Гомес з групою The Scene – Rock God.

Попри ці невдачі, Перрі продовжувала йти вперед – записувала бек-вокал для Міка Джаггера і групи POD. У 2007 році вона підписала контракт з Capitol Records.

Примітно! Її сингл Ur So Gay став вірусним хітом, в тому числі завдяки похвалам з боку Мадонни, хоча сам трек викликав суперечки та звинувачення в образливості.

У квітні 2008 року Перрі випустила пісню I Kissed a Girl, написану у співавторстві з Dr. Luke, яка очолила чарт Billboard Hot 100. В червні того ж року вийшов її альбом One of the Boys з хітами Hot N Cold, Waking Up in Vegas та Thinking of You.

Цікаво! Останній альбом Кеті Перрі під назвою 143 виявився комерційно невдалим – з вересня по грудень 2024 року в США було продано всього 100 тисяч копій. Критики охарактеризували його як "посередній" і "нудний".

Проте, музика залишається для Перрі досить прибутковою справою: у 2023 році вона продала права на свій музичний каталог за 225 мільйонів доларів. Оскільки вона не є єдиним автором більшості своїх пісень, точна сума, яку вона отримала, невідома.

Які статки у Кетті Перрі у 2025 році?

За оцінками на 2025 рік, статки Кеті Перрі становлять близько 400 мільйонів доларів. Це стало можливим завдяки високим продажам у період піка її музичної кар'єри, масштабним концертним турам, а також безлічі брендингових і рекламних контрактів

У Кеті Перрі рекламні контракти з:

Walmart;

Cover Girl;

Proactiv;

H&M;

Adidas;

Claire's;

OPI;

Pepsi.

Примітно! На церемонії "Греммі" у 2013 році співачка навіть пожартувала, що, попри відсутність номінації, у неї є власна лінія накладних вій, ароматів та колекція взуття.

За різними даними тільки за період з 2019 по 2020 рік вона заробила 38,5 мільйона доларів, і це попри пандемію. Цілком ймовірно, що зараз її доходи ще вищі.