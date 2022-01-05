Капіталізація Apple досягла 3 трильйонів доларів: скільки на цьому заробив легендарний Баффет

Apple стала першою у світі компанією з ринковою капіталізацією у розмірі 3 трильйонів доларів. Успіх американської корпорації свідчить про те, що у минулому Воррен Баффет зробив одну з найкращих інвестицій у своєму житті.

Компанія Berkshire Hathaway, власником якої є Воррен Баффет, почала купувати акції Apple у 2016 році, і до середини 2018 року вона накопичила 5% американського техгіганта. Цей пакет активів Apple оцінювали у 36 мільярдів доларів.

Цікаво Нове покоління інвесторів: хто може замінити легендарного Воррена Баффета

Тріумф Apple – виграш Баффета

Цього тижня компанія Apple побила черговий рекорд, коли її ринкова капіталізація перетнула позначку у 3 трильйони доларів. У зв'язку з цим інвестиція Berkshire Hathaway зросла до 160 мільярдів доларів. Таким чином успіх Apple приніс Воррену Баффету понад 120 мільярдів доларів. Компанія Berkshire Hathaway також регулярно отримувала дивіденди від Apple. Йдеться про приблизно 775 мільйонів доларів на рік.

Без сумнівів це одна з найсильніших інвестицій, зроблена Berkshire Hathaway за останнє десятиліття,

– сказав Джеймс Шанахан, аналітик Berkshire в Edward Jones.

Відраза Воррена Баффета до акцій високотехнологічних компаній ні для кого не секрет, проте мільярдер зумів прилаштуватися до цього сектора в останні 10 років завдяки своїм заступникам з інвестування. Згідно з підрахунками InsiderScore.com, частка компанії Berkshire в Apple зараз становить понад 40% її портфеля акцій. Конгломерат є найбільшим акціонером Apple, крім постачальників індексів і біржових фондів.

Воррен Баффет – бенефіціар успіху Apple / Фото Getty Images

Легендарний інвестор заявив, що Apple є "третім за величиною бізнесом" Berkshire після страхової і залізничної галузей. У минулому Баффет назвав iPhone "липким" продуктом, який утримує людей в екосистемі компанії. Актуальні дані щодо статків Воррена Баффета та вартості Apple: