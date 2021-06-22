Історія успіху єдиного мільярдера Ісландії: як йому вдалося зняти "прокляття" банкрутства

Лише один бізнесмен в Ісландії може похвалитися мільярдними статками. Ланцюжок унікальних перемог та поразок – це, певною мірою, сімейна традиція Бьоргольфура Тора Бьоргольфссона, оскільки його батько та дідусь у минулому втрачали усі гроші. Для того, щоб стати мільярдером 54-річному чоловіку знадобилося 10 років, і всього рік для того, що все це втратити.

Журнал Forbes оцінив статки ісландського підприємця у 2,2 мільярда доларів. Він займає 1444 сходинку у рейтингу найбагатших людей світу. Піком успіху для Тора став 2007 рік. Проте, світова фінансова криза 2008 – 2009 років внесла свої корективи.

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Успішна кар'єра

Після закінчення університету в США Бьоргольфур Тор Бьоргольфссон переїхав до Росії, де і розпочав свій професійний шлях. Чоловік зміг побудувати успішний бізнес одразу після краху СРСР. Ісландець обрав сектор безалкогольних напоїв та пива. У 2002 році бізнесмен повернувся на батьківщину, продавши свою компанію корпорації Heineken за 100 мільйонів доларів.

В Ісландії Бьоргольфур Тор Бьоргольфссон разом з батьком викупив 46% другого за величиною банку в країні. У 2007 році він організував викуп компанії з виробництва дженериків Actavis, отримавши позику в розмірі 6,5 мільярда доларів. Проблем з отриманням грошей від банку у бізнесмена не виникло, оскільки це був пік кредитної бульбашки, яка стала причиною глобальної фінансової кризи. Deutsche Bank хотів профінансувати весь борг компанії Actavis на суму 5,4 мільярда доларів.

Дженерик Це непатентований лікарський препарат, що є відтворенням оригінального препарату, на який закінчився термін патентного захисту.

Проте, обвал усієї світової фінансової системи у 2008 році завдав потужного удару й бізнесу Бьоргольфура Тора Бьоргольфссона. Deutsche Bank наполягав на тому, щоб Тор вклав більше грошей в угоду. Саме тому останній взяв позику у розмірі 230 мільйонів доларів у власному банку задля втілення своїх планів. Остання готівка потрапила в його руки 30 вересня 2008 року.

Історія успіху єдиного мільярдера Ісландії / Фото Getty Images

Стрімке падіння найбагатшої людини Ісландії

На початку жовтня тодішній президент Ісландії Оулавюр Рагнар Грімссон був у паніці, оскільки країна перебувала на межі розорення у контексті світової фінансової кризи. Уряд вже захопив один з провідних банків Ісландії. Протягом наступних 72 годин під вплив урядовців також потрапив і банк Landsbankі, який належав мільярдеру. Всього за тиждень національна валюта Ісландія майже нічого не коштувала, фондова біржа була закрита. Тисячі людей втратили роботу та заощадження. Бьоргольфура Тора Бьоргольфссона звинуватили в економічній катастрофі та втратах робочих місць.

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Ще одним ударом для бізнесмена став крах фармацевтичної компанії Actavis, яку він придбав напередодні кризи. Всі ліки, вироблені на заводі в Нью-Джерсі, довелося відкликати. Генеральний директор звільнився та подав позов проти Тора.

На той момент мільярдера називали економічним провидцем, чий банк "гарантував" високі процентні ставки. Після краху банку Тор став однією з найбільш ненависних людей в Ісландії. Борг його компанії оцінили удоларів, а його особистий –доларів. По суті він втратив усі свої статки –доларів. Крім того, підприємець був відповідальний за 350 мільйонів доларів боргів свого батька, які він особисто гарантував.

З 2011 року по 2014 рік бізнесмен активно працював над погашенням усіх боргів. Зокрема, у 2012 році Watson Pharmaceuticals придбала Actavis за 6 мільярдів доларів. Після цього Deutsche Bank отримав 5,4 мільярда доларів, які були вкладені в угоду п'ять років тому. Кредитори мільярдера також отримали перший внесок у розмірі 230 мільйонів доларів. Тор замість готівки взяв 4,3 мільйона акцій Actavis, вартість яких у майбутньому зросла до 700 мільйонів доларів. Цей крок дозволив йому погасити решту боргу перед ісландськими кредиторами у 2014 році. Станом на сьогодні Бьорґолфур Тор Бьорґольфссон повернув собі статус мільярдера, статки якого оцінюють у 2,2 мільярда доларів.

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