Іран атакував важливий завод: відомо про постраждалих працівників
- Іранська атака на завод Emirates Global Aluminium в Абу-Дабі спричинила панічні закупівлі алюмінію.
- Атаки також зачепили алюмінієвий завод в Бахрейні.
Іранська ракетно-дронова атака "значно" пошкодила один із заводів Emirates Global Aluminium в Абу-Дабі. Внаслідок удару поранено кількох працівників державної компанії.
Що відомо про атаку Ірану на важливий завод?
EGA, один із найбільших виробників алюмінію у світі, повідомила, що її підприємство Al Taweelah у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів стало ціллю удару, про що пише FT.
Плавильний завод в Al Taweelah минулого року виробив 1,6 мільйона тонн литого металу.
Наголошується, що атака сталася через день після того, як два найбільші сталеливарні заводи Ірану також зазнали ударів. Таким чином, промислова інфраструктура дедалі частіше стає мішенню для атак у цьому конфлікті.
EGA спільно належить Mubadala – одному з суверенних інвестиційних фондів Абу-Дабі – та Investment Corporation of Dubai.
Важливо! Побоювання, що конфлікт обмежить постачання алюмінію з регіону Перської затоки, вже спричинили "панічні закупівлі" з боку автовиробників.
Також FT повідомили про двох поранених внаслідок іранського удару по алюмінієвому заводу в Бахрейні. Атака поранила двох людей, про що повідомив власник підприємства.
Компанія, більш відома як Alba, заявила, що травми, яких зазнали її працівники, були незначними,
– йдеться у матеріалі.
Alba управляє найбільшим у світі алюмінієвим плавильним заводом на одній локації.
Зокрема компанія зазначила, що все ще оцінює завдані збитки.
Раніше цього місяця Alba оголосила форс-мажор і призупинила поставки через фактичне закриття Ормузької протоки.
Нагадаємо! Через цю протоку Іран наразі дозволив проходити Пакістану. Мова йде про 20 кораблів під прапором цієї країни. Інформація була опублікована 28 березня засобом масової інформації CNN.
Що ще слід знати про алюміній?
Русал" – російська алюмінієва компанія, один з найбільших у світі виробників первинного алюмінію і глинозему – наразі має великі проблеми. Компанія зафіксувала рекордні збитки. Йдеться про 455 мільйонів доларів.
А ірландський завод Aughinish Alumina, що належить "Русалу", підозрюється в постачаннях глинозему для російської оборонної промисловості. Глинозем постачається зокрема на великий завод у Красноярську, де його перетворюють на алюміній.