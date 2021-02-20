Інвестуйте як Уоррен Баффет: відомі стратегії успішного мільярдера

Джерело:24 канал
Навіть далекі від фінансових ринків люди знають знаменитого і вкрай успішного інвестора Уоррена Баффета. Він зміг "сколотити" свій капітал, торгуючи на фінансовому ринку. Про основні принципи інвестування Баффета, читайте на Фінанси 24.
Уоррен Баффет сьогодні є одним з найбагатших людей у світі, його статок, згідно з рейтингом журналу Forbes, перевищує 90 мільярдів доларів. Принципи інвестування, які декларує Баффет, завдяки своїй універсальності знадобляться як початківцям, так і досвідченим інвесторам.
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При виборі інструментів для інвестування Баффет дотримується виключно принципів фундаментального аналізу. Він не використовує графіки та інші елементи технічного аналізу, а вибирає акції тих чи інших компаній по фінансових і виробничих показниках. При цьому Уоррен Баффет заявляє, що він купує не стільки акції, скільки успішний бізнес, який стоїть за ними.
Він завжди уважно аналізує фінансову звітність компанії, в яку збирається вкластися, і вважає за краще диверсифікований портфель цінних паперів. При цьому Баффет робить ставку на довгострокові інвестиції і тримає акції у своєму портфелі в середньому не менше 10 років.
Іноді Уоррен Баффет робив, на перший погляд, досить дивні вкладення, інвестуючи у цінні папери компаній, які здавалися збитковими. Але з часом вони все ж "вистрілювали". Це відбувалося тому, що ці компанії насправді мали непогані перспективи для подальшого розвитку, і їх бізнес згодом виявлявся досить успішним.
Це так звана стратегія "придбання акцій нестабільних, але перспективних компаній". Унікальний талант Баффета саме в тому, щоб знайти на ринку такі компанії, які будуть генерувати стабільний грошовий потік в довгостроковій перспективі.
На думку Уоррена Баффета, криза – це саме той час, коли грамотний інвестор може непогано заробити. Для цього, на його думку, потрібно купувати акції, що подешевшали, але в цілому перспективних компаній.
Прикладом реалізації цієї стратегії стала покупка Баффетом акцій газети Washington Post під час кризи. Він дочекався, поки акції газети впали на 30 пунктів, і купив їх за ціною, що трохи перевищує позначку в 6 доларів за акцію. Пізніше ця покупка принесли Баффету прибуток в 7 мільйонів доларів в рік.
Кожна людина сьогодні теж може почати інвестувати, ґрунтуючись на принципах Уоррена Баффета. Для цього не потрібно багато коштів або спеціальних знань, досить вибрати правильну торговельну платформу.
Однією з таких платформ є Libertex від Forex Club. Почати успішно інвестувати з Libertex просто.
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