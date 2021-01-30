Інвестори вивели з України майже пів мільярда доларів у 2020 році

Національний банк України зафіксував відтік інвестицій з України. Так, чистий відтік прямих іноземних інвестицій за 2020 рік становив 420 мільйонів доларів.

Джерело: Національний банк України

У 2019 році сума прямих інвестицій становила 5,2 мільярда доларів.

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Інвестиції в Україну у 2020 році

Негативні реінвестовані доходи оцінили в 1,2 мільярда доларів , тоді як у 2019 році – позитивні на рівні 3,3 мільярда доларів.

, тоді як у 2019 році – позитивні на рівні 3,3 мільярда доларів. Інвестиції в акціонерний капітал, окрім реінвестування доходів, у 2020 році опустились до 833 мільйонів доларів у порівнянні з 1,0 мільярдами доларів за 2019 рік.

у порівнянні з 1,0 мільярдами доларів за 2019 рік. Чисті залучення за кредитами прямого інвестора становили до 226 мільйонів доларів, тоді як у 2019 році – 924 мільйонів доларів.

Пандемія коронавірусу найбільше вплинула на імпорт товарів, що зменшився у 2020 році на 18,1%, тоді як у 2019 році навпаки – виріс на 7,8%. Водночас експорт впав на 4,6%, у 2019 році – зріс на 7,4%.

До слова, за перше півріччя 2020 року потік капітальних інвестицій в Україну зменшився на третину. Все через кризу, яку спричинила пандемія коронавірусу. Тоді постраждали майже усі галузі, окрім поштової, кур'єрської та телекомунікаційної діяльності.