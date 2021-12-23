Інвестори планують викупити Forbes: скільки вони готові заплатити та які опції має журнал

Інвестиційна компанія має намір придбати журнал Forbes, який був створений у 1917 році. Це альтернативна опція для американського видання. Що відомо – читайте далі.

Раніше Forbes повідомляв, що планує стати публічною компанію шляхом SPAC-об'єднання з Magnum Opus, яку спонсорує фірма L2 Capital з Гонконгу. Угоду мали завершити в 4 кварталі 2021 року або протягом перших трьох місяців 2022 року.

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Інвестори планують викупити Forbes

Натомість інвестиційна фірма GSV готує альтернативне рішення, працюючи над угодою з купівлі Forbes Media за 620 мільйонів доларів. Також відомо, що цікавість проявляють й інші компанії. Зокрема, фірма Block.one, яка спеціалізується на розробці програмного забезпечення для блокчейну. Forbes недовго експериментував з цієї технологією у 2018 році

Річ у тому, що вихід на біржу BuzzFeed минулого тижня призвів до зростання скептицизму щодо SPAC-ринку для компаній зі сфери медіа. Згідно з CNBC , активи BuzzFeed впали напротягом дебютного тижня на ринку.

Ми рухаємося повним ходом із транзакцією SPAC. Ми дотримуємось графіка, щоб закрити транзакцію в першому кварталі,

– повідомив керівник відділу комунікацій Forbes Media Білл Хенкс у коментарі Axios.

Приватні інвестори планують викупити Forbes / Фото Getty Images

Об’єднана компанія уже отримала додаткові 400 мільйонів доларів у вигляді інвестицій через PIPE. На біржу у Нью-Йорку Forbes планує вийти з тикером "FRBS". Водночас вихід на ринок компаній зі SPAC різко втрачає позиції. Для порівняння угода з GSV Asset Management принесе Forbes 620 мільйонів доларів. Тоді як оцінка медійної компанії через ймовірне об'єднання з Magnum Opus становить 630 мільйонів доларів.

Що таке SPAC Це корпорація-оболонка, котирувана на фондовій біржі з метою придбання приватної компанії, що робить її відкритою, не проходячи традиційний процес первинного публічного розміщення.

На початку цього року анонімні джерела повідомили Axios, що деякі з провідних лідерів Forbes віддали перевагу певним приватним пропозиціям, які компанія отримала до оголошення про SPAC. Зокрема, йдеться про переговори з інвестиційною компанією GSV. Компанія Forbes у минулому вже мала справу з приватними продажами до рішення про SPAC-злиття. Наразі незрозуміло, який шлях обере Forbes. Глава відділу комунікацій Forbes Media Білл Хенкес відмовився відповідати на питання щодо контактів з GSV.