Ethereum різко пішов угору: скільки зараз коштує ETH і чи варто його купувати

Ethereum після різкого зростання у серпні знову торгується вище 2 000 доларів, а протягом останньої доби його ціна додала майже 19%. Чи є нинішній рівень хорошою точкою для інвестицій, залежить від готовності інвестора витримувати високу волатильність та довгострокових очікувань щодо крипторинку.

Скільки зараз коштує Ethereum

Станом на 20 серпня 2026 року ціна Ethereum становить близько 2 270 – 2 280 доларів за 1 ETH, хоча точне значення постійно змінюється через цілодобову торгівлю криптовалютами. За даними Kraken, на момент оновлення ціна ETH була близькою до 2 275 доларів, а за останні 24 години криптовалюта подорожчала приблизно на 18,7%.

Інші джерела дають близькі значення: MetaMask наводить ціну близько 2 279 доларів, а Yahoo Finance показує денний діапазон 20 серпня на рівні приблизно 2 252 – 2 272 доларів.

Таке зростання стало особливо помітним після слабшої динаміки в попередні місяці. Ще на початку серпня Ethereum коштував близько 1 845, тобто за неповні три тижні актив суттєво додав у ціні.

Втім, нинішня ціна все ще суттєво нижча за історичний максимум Ethereum. За даними MetaMask, абсолютний рекорд ETH становить близько 4 946 доларів. Тобто навіть після останнього ралі криптовалюта залишається більш ніж удвічі дешевшою за свій піковий рівень.

Водночас різкий рух ціни не варто сприймати як гарантію подальшого зростання. Криптовалюти можуть швидко змінювати напрямок, а короткострокові котирування залежать не лише від розвитку самого Ethereum, а й від загального апетиту інвесторів до ризику, руху процентних ставок, потоків капіталу у криптофонди та ситуації на фондових ринках.

Чи варто інвестувати в Ethereum зараз

Ethereum має кілька фундаментальних факторів, які можуть підтримувати інтерес інвесторів у довгостроковій перспективі. Це одна з ключових блокчейн-платформ для смартконтрактів, децентралізованих фінансів та інших застосунків на основі блокчейну.

Окремим фактором залишається перехід Ethereum на Proof-of-Stake. Мережа відмовилася від енергоємного майнінгу після The Merge у вересні 2022 року, що, за даними Ethereum Foundation, скоротило її споживання енергії приблизно на 99,95%.

Ще один важливий тренд 2026 року – розвиток інституційного доступу до ETH. У США вже з'явилися продукти, пов'язані зі стейкінгом Ethereum. Наприклад, Grayscale у січні повідомила про розподіл винагороди від стейкінгу серед власників свого Ethereum ETF – це стало першим таким випадком для американського спотового криптоETP.

З'являються й інші продукти зі стейкінгом ETH. У документах до iShares Staked Ethereum Trust ETF описаний механізм, за яким частина активів фонду передається у стейкінг у мережі Ethereum. Це потенційно посилює привабливість Ethereum для інвесторів, які хочуть отримувати не лише прибуток від зміни ціни, а й винагороду за участь у роботі мережі.

Однак є й суттєві ризики. Найочевидніший – волатильність. За останній рік Ethereum пережив значні коливання, а його поточна ціна все ще приблизно на 54% нижча за історичний максимум.

Для інвестора з довгим горизонтом і високою толерантністю до ризику нинішні рівні можуть бути цікаві для поступового формування позиції, але купівля всієї суми одразу після різкого стрибка ціни збільшує ризик потрапити під короткострокову корекцію. Більш обережний підхід – розділити суму на кілька частин і купувати ETH поступово. У такому разі інвестор не намагається вгадати точне дно або вершину ринку.

Водночас Ethereum не варто розглядати як гарантований спосіб заробітку. Це високоризиковий актив, тому потенційна частка ETH у портфелі має відповідати готовності інвестора втратити частину вкладених коштів.

Отже, після стрімкого серпневого зростання Ethereum виглядає значно сильніше, ніж на початку місяця, але це не означає, що актив обов'язково продовжить дорожчати. Якщо мета – довгострокове інвестування, розумніше оцінювати перспективи самого Ethereum і власну готовність до ризику, а не намагатися вгадати ціну ETH наступного тижня.