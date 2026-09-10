The Boring Company Ілона Маска залучив 3 мільярди доларів: оцінка компанії зросла

Стартап із будівництва тунелів The Boring Company Ілона Маска залучив 3 мільярди доларів інвестицій у новому раунді фінансування. Завдяки цій угоді ринкова оцінка компанії зросла до 23 мільярдів доларів, що в декілька разів перевищує її попередні показники.

Розширення підземного транспорту в ОАЕ та США

Як повідомляє Reuters з посиланням на офіційну заяву компанії, основним інвестором нового раунду фінансування виступили Об'єднані Арабські Емірати та пов'язані з ними інвестиційні структури.

У фінансуванні також взяли участь відомі інвестиційні фонди, серед яких Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Vy Capital, Valor Equity Partners, Human Capital, Temasek, Shamal Holding та Baron Capital.

Залучені кошти спрямують на розширення партнерства з побудови понад 150 кілометрів підземної інфраструктури по всій території Об'єднаних Арабських Еміратів. Цей проєкт масштабує раніше анонсовану підземну транспортну мережу Dubai Loop.

Крім того, The Boring Company планує суттєво збільшити штат працівників у галузях інженерії, виробництва та операційної діяльності, а також прискорити розбудову об'єктів Loop у Лас-Вегасі, Нешвіллі та Дубаї.

Минулого року компанія підписала попередню угоду з Управлінням доріг і транспорту Дубая щодо створення підземної швидкісної транспортної системи Dubai Loop.

Стрімке зростання капіталізації компанії

Останній раунд залучення капіталу продемонстрував стрімке зростання вартості стартапу. У 2022 році, після залучення 675 мільйонів доларів, оцінка компанії становила 5,7 мільярда доларів.

Ілон Маск заснував The Boring Company у 2017 році після того, як висловив обурення постійними заторами на дорогах і запропонував розв'язати проблему за допомогою мережі підземних транспортних тунелів.

Раніше ми писали, що дрібні інвестори вперше після виходу SpaceX на біржу стали чистими продавцями акцій компанії Ілона Маска. Така зміна настроїв відбулася на тлі падіння котирувань та появи нових акцій на ринку.