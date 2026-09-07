Ринки на роздоріжжі: акції летять вгору, поки центробанки готують жорсткий крок

Світові фондові ринки розпочали тиждень неоднозначно. Азійські інвестори активно скуповували технологічні акції, однак сильні економічні дані зі США водночас посилили побоювання щодо подальшого підвищення відсоткових ставок центробанками.

Що відбувається на азійських біржах

На початку тижня найбільше уваги привернули азійські біржі, де акції продемонстрували впевнене зростання, пише Reuters.

Японський індекс Nikkei підскочив приблизно на 2%;

Південнокорейський KOSPI додав одразу 4,3%, відігравши минулотижневі падіння.

Китайські "блакитні фішки" також завершили торги зростанням.

Особливо активно інвестори купували акції виробників мікросхем. Ринок продовжує робити ставку на технологічний сектор та попит, пов'язаний зі штучним інтелектом. Зокрема, акції Samsung Electronics і SK Hynix у Південній Кореї показали сильне зростання.

Причиною пожвавлення став сильний звіт про зайнятість у США. Цей документ дав позитивний сигнал для глобальної економіки.

Який крок центробанків турбує інвесторів

Водночас тепер увага ринків переміщується на нові дані щодо інфляції у США та рішення центральних банків. Саме вони можуть визначити, чи збережеться нинішній інтерес інвесторів до акцій.

Інфляційний тиск змушує головні фінансові установи світу діяти агресивніше. Європейський центральний банк (ЄЦБ) вже цього четверга планує підвищити облікову ставку до 2,75%. Крім того, є велика ймовірність, що до грудня європейська ставка сягне 3%.

Ризик жорсткішої політики ЄЦБ вже змушує європейські фондові ринки нервувати. Так, індекси EUROSTOXX 50, DAX та FTSE синхронно просіли на 0,1%.

Тим часом у США ймовірність підвищення американської ставки вже 16 вересня оцінюють у 58%.

Терпіння центральних банків під час енергетичного шоку підтримувало ціни на активи та кредитний цикл. Однак тепер вони переходять до дій. Ми прогнозуємо ще два підвищення ставок ЄЦБ і Банком Японії до кінця року,

– зазначив керівник економічного напряму JPMorgan Брюс Касман.

Як геополітика та нафта тиснуть на ринки

Додатково ціни на нафту знову поповзли вгору після обміну ударами між США та Іраном у Перській затоці. Вартість еталонної марки Brent зросла на 1,1% – до 97,37 долара за барель.

Для споживачів це означає, що: дизельне пальне, яке минулого тижня вже побило цінові рекорди, продовжить дорожчати.

Геополітична напруженість і зростання цін на енергоносії створюють додатковий інфляційний ризик. Це може змусити центральні банки довше залишати ставки високими.

Нагадаємо, минулого тижня додаткового хаосу на ринках завдав Дональд Трамп, який пригрозив припинити міжнародну торгівлю з країнами, які мають профіцит у торгівлі зі США, якщо ФРС не знизить ставки за його вимогою. На тлі цих гойдалок інвестори завмерли в очікуванні п'ятничного звіту про індекс споживчих цін (CPI) у США, який остаточно визначить, куди рухатися далі.